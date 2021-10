Keskeisiä opintoja hidastavia tekijöitä ovat toimeentulovaikeudet, terveydelliset syyt ja työssäkäynti.

Mori Näres kirjoitti (HS Mielipide 29.9.), että opiskelijoiden osallistuminen nykyistä suuremmalla osuudella opintojensa rahoittamiseen voisi olla perusteltua. Väite vaikuttaa perustuvan värittyneeseen kuvaan laiskoista opiskelijoista, jotka eivät haluaisi siirtyä työelämään hankkimaan kunnollista toimeentuloa.

Ensinnäkin sosioekonomisen taustan vaikutuksesta velanottohaluun on tutkimusnäyttöä. Koulutus periytyy Suomessa jo nyt. Meidän pitäisi keskittyä ratkaisemaan tämä ongelma sen sijaan, että pahentaisimme sitä.

Näres perusteli maksuja ”epämotivoituneiden” opiskelijoiden karsimisella. Ihmisten ohjaamiseen oikealle alalle on järkevämpiäkin keinoja kuin kouluttautumiseen liittyvän taloudellisen riskin lisääminen. Nämä keinot perustuvat tiedon ja ohjauksen lisäämiseen. Myös mielen muuttamisen mahdollisuus on reilua säilyttää. Jos tavoitteena on hakijasuman purkaminen, aloituspaikkojen lisäys on ratkaisu siihen eikä alojen hinnoittelu niiden hakijakysynnän perusteella, mikä luultavasti lisäisi koulutusalojen periytyvyyttä.

Maksuja perustellaan usein työelämään siirtymisen nopeuttamisella. Keskeisiä opintoja hidastavia tekijöitä ovat toimeentulovaikeudet, terveydelliset syyt ja työssäkäynti. Opintotuki riittää opintolainankin kanssa vain hädin tuskin köyhyysrajalle. Valmistumista nopeutetaan riittävällä toimeentulolla ja opintoja sujuvoittamalla eikä opiskelun kustannuksia kasvattamalla.

Näres ehdotti tavoiteajan yli venyvien opintojen maksullisuutta jonkinlaisena rangaistuksena. Ehdotus ei ota huomioon moninaisia syitä opintojen pitkittymiselle. Sen seurauksena esimerkiksi unelmatyöpaikkaa ei kannattaisi kandina ottaa vastaan. Sellaisessa putkitutkinnossa ei ole järkeä.

Camilla Saarinen

Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen

