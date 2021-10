Keskushakuiset voimat, jotka saivat suomalaiset alistumaan Urho Kekkosen kurinpitoon, eivät ole kadonneet.

Uusi dokumentti­elokuva Pesän­likaajat – erään kirjakohun anatomia on palauttanut 40 vuotta sitten tapahtuneen mediaskandaalin vanhempien mieliin ja esitellyt asian nuoremmille.

Molemmissa ryhmissä elokuva on otettu hyvin vastaan. Me, joille asia on tuttu, olemme saaneet myhäillä muistoillemme ja ihailla Anneli Sundbergin suloisenkitkerää sarkasmia, johon mikään aika ei tunnu pystyvän. Nuorille Arthur Franckin dokumentti on esitellyt Helsingin Sanomien politiikan toimituksen seitsemän samuraita, jotka kukistivat kynillään suomettumisen lohikäärmeen vuonna 1981 ilmestyneessä Tamminiemen pesänjakajat -kirjassa.

Dokumentissa kirjan synty sijoitetaan Urho Kekkosen aikaan, mutta ei median historiaan. Eivät nuoret toimittajat kuitenkaan ihan tyhjästä ilmestyneet.

Media oli haastanut poliittista valtaa koko 1970-luvun Yhdysvalloissa, jossa julkisuuteen vuodetut tiedot olivat ensin muuttaneet käsitykset Vietnamin sodasta ja sitten erottaneet Watergate-kohussa presidentin.

Sankaritoimittajien tarinat tunnettiin Suomessa kirjoista ja elokuvista. Sen on täytynyt tuntua katkeralta. Yhdysvalloissa toimittajat kaatoivat presidentin, mutta Suomessa toimittajien piti vaieta siitä, että presidentti kaatuili ihan omia aikojaan.

Pesänjakajat muutti maailmaa tai pikemminkin osoitti, että maailma oli muuttunut.

Aiemmin 1970-luvulla Kekkosen politiikan haastajia oli nöyryytetty ilman, että kukaan olisi tullut apuun. Huonosti uskottiin näillekin uhmamielille käyvän. Kirjan tekijät paljastanut WSOY:n pääjohtaja Hannu Tarmio laski kai saavansa ilmiantajan hopearahat ja kansan suosion. Hesarin johto taas meni erottamaan Aarno Laitisen. Kummatkaan eivät selvästi olleet oivaltaneet valtajulkisuuden pinnan alla tapahtunutta mielialojen muutosta: kansa oli lakannut pelkäämästä ja alkanut nauraa.

Pesänjakajista alkoivat vapaan sanan vuodet. Toimittajat penkoivat, kolumnistit haastoivat, sketsiviihde ilakoi ja päättäjiä ahdisti. Pääministeri Kalevi Sorsa valitti ”infokratiasta”, presidentti Mauno Koivisto äksyili ”sopuleista”.

Sitten heiluri heilahti takaisin. Tarkkaa ajankohtaa muutokselle on vaikeaa antaa, mutta lopputulos on helppo nähdä. Olemme siirtyneet vakavaan ja varovaiseen aikaan.

Vertailuissa Suomi kuuluu sananvapauden mallimaihin, mutta varjoja paratiisissa riittää.

Keskushakuiset voimat, jotka saivat suomalaiset alistumaan Kekkosen kurinpitoon, eivät ole kadonneet. Korona-aikana päättäjien suosio kasvoi samaa tahtia kuin rajoituksia tiukennettiin. Demokraattisten maiden luultavasti suosituin valtionpäämies, presidentti Sauli Niinistö sai pohjoiskorealaiselle ylängölleen vähäksi aikaa seuraa pääministeri Sanna Marinista (sd).

Media oli epidemian aikana korostetun vastuullinen, ja jos se joskus unohtui, kansa kyllä muistutti. Kun suomalaiset haluavat seistä rivissä, he eivät tykkää kyselijöistä. Siksi suomalaisten onkin niin vaikeaa ymmärtää, mihin tarvitaan riippumatonta mediaa. Tottahan valtio senkin homman paremmin hoitaisi!

Yle tempautui takavuosina mukaan median vapautumiseen, mutta on nyttemmin toipunut siitä. Vuoden 2009 lautakasagate oli käännekohta, jonka jälkeen politiikkaa kriittisesti arvioivat ohjelmat ovat tehneet tilaa loputtomille studiokeskusteluille.

Yleläisillä on omat erityissyynsä pelätä perussuomalaisia, mutta vaikuttaa yhteiskunnan polarisaatio mediassa muuallakin. Tiedotusvälineet ovat ahtaassa raossa, kun yhdet leimaavat journalismin punavihreäksi aivopesuksi ja toiset vahtivat poikkeamia oikeasta ajatusmaailmasta.

Lehtikirjoittajat joutuvat nykyään niin tarkasti miettimään, mitä ei saa sanoa, etteivät usein sano paljon mitään. Räväkimmät kirjoittajat ovat jo kaatuneet somekohuihin tai oppineet pelkäämään. Ja yhteiskunnallisesta huumorista on tässä ajassa tullut niin vaarallista, että sitä yrittää enää muutama hullu ja Jyrki Lehtola.

Aika taitaisi olla kypsä Pesänjakajat II:lle. Miten olisi, Anneli Sundberg, vieläkö irtoaisi?

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.