Jutussa ”Hakattu mielenmaisema” (HS 5.10.) puhuttiin omistajuudesta.

”Jussi tai hänen perheensä eivät omista Keurusselän saarissa mitään. He ovat retkeilleet saarissa jokamiehenoikeuksien turvin.” Alussa käsitys omistajuudesta on suppea koskien tiettyjä kiinteistöjä, sitten omistamista katsotaan laajemmin jokamiehenoikeuksien kautta.

Jussi Isoahon tapauksessa kyseessä on kolmas omistajuus: vahva psykologinen omistajuus, joka on yhä tärkeämmäksi käyvä metsänomistajuuden laji. Se on yhä leimallisempaa metsäkeskustelulle.

Suomen metsät ovat kansallisomaisuutta. Se jakaa omistajuuden tuoman vastuun jokaiselle. Yhtä lailla kuin ilmastonmuutosta tai vesiensuojelua koskevassa keskustelussa myös metsäkeskustelussa omistajuudella on pitkälti sama merkitys kuin mikä sillä oli intiaanipäällikkö Tecumsehille: Maata, vettä ja ilmaa ei voi omistaa. Suojella niitä voi, ja tuhota.

Ekosfäärin suojelu, tapahtuipa se Keurusselän saarilla tai Greta Thunbergin tavoin kansainvälisillä foorumeilla, on omistajuudesta riippumaton oikeus. Yksittäisen metsänomistajan ja jokamiehen tehtävänä on oman leiviskänsä hoito. Jussi on hoitanut sitä hyvin.

Olavi Lyly

metsänomistaja, Helsinki

