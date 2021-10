Suomen perinne väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen suhtautumisessa on hyvä, mutta perinteet ovat haavoittuvia.

Liberaalin demokratian kypsyys mitataan sen kyvyssä reagoida julkiseen, väkivallattomaan kansalaistottelemattomuustoimintaan. Suomen perinne on kansainvälisessä vertailussa hyvä. Erityisen merkittävä oli 1900-luvun alun tolstoilainen liike ja venäläistämistoimia vastustava luovan väkivallattoman toiminnan menetelmiä käyttävä kansanliike. Suomen liikkeet vaikuttivat silloin muun muassa Mohandas K. Gandhiin, joka juuri samoihin aikoihin Etelä-Afrikassa toimiessaan kehitti omaa teoriaansa totuuden voimasta eli satyagrahasta. Gandhin vaikutus on sittemmin ollut suuri myös suomalaisten kansalaisliikkeiden toimintaan muun muassa Koijärvellä ja Elokapinassa.

Perinteet ovat kuitenkin haavoittuvia. Olemme surullisina panneet merkille, että jopa eduskunnan viime aikojen keskustelussa kansalaistottelemattomuudesta näyttää unohtuneen kahden vääryyden välinen ero. Teko on väärä oikeudellisessa mielessä silloin, kun se on laiton. Toinen vääryyden laji on moraalinen vääryys. Teko, joka on laiton, siis oikeudellisesti väärä, voi olla eettisessä mielessä hyväksyttävä. Laiton teko voi siten ansaita kunnioitusta, kiitosta ja ylistystä.

Elokapina vetoaa toiminnallaan kaikkiin kansalaisiin, jotta pohtisimme sitä, onko sen toiminta ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta samaan aikaa laitonta ja moraalisesti kiitettävää. Elokapina haastaa meitä ottamaan kantaa siihen, onko ilmastopolitiikkamme yhteensopiva perustuslakimme ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja ilmastosopimusten perustavien eettisten sitoumusten kanssa.

Myös ministerit, kansanedustajat ja poliisit kohtaavat tämän kysymyksen, ja heilläkin on oikeus ja vastuu ottaa siihen kantaa kansalaisina. Tämä ei tietenkään saa estää heitä samalla toteuttamasta vastuullisesti niitä erityisiä tehtäviä, joita heille demokraattisessa oikeusvaltiossa virkansa mukaan kuuluu.

Tuija Kokkonen

taiteellisen tutkimuksen professori

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Panu Savolainen

apulaisprofessori

arkkitehtuurin historia ja restaurointi, Aalto-yliopisto

Thomas Wallgren

filosofian professori, Helsingin yliopisto

