Onnellisuuden infrastruktuurilla on Suomessa korjausvelkaa

Kirjastotiloissa on kosteusvaurioita, puutteellista ilmastointia ja rakennusvaurioita. Monessa kunnassa kirjasto on myös ensimmäinen juustohöyläyksen kohde tulevan vuoden talousarviota laadittaessa.

Pääkirjoituksessa (HS 6.10.) palattiin arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaneen Kirkkonummen Fyyri-kirjaston pääsuunnittelijan Teemu Kurkelan ajatuksiin kirjastoista onnellisuuden infrastruktuurina. Tunnustus itsessään on ansaittu ja paikallaan, ja JKMM Arkkitehtien viime vuosina tekemä merkittävä työ kirjastorakennusten suunnittelussa on huomionarvoinen asia.

Samaan aikaan kirjastopalvelut painivat monissa kunnissa sekä tiloihin että palvelujen koettuun merkityksellisyyteen liittyvien ongelmien kanssa.

Uusimmasta aluehallintovirastojen kirjastotoimen peruspalvelujen arviointiraportista käy ilmi, että kirjastotilat eivät ole ongelmattomia. Tiloissa on kosteusvaurioita, puutteellista ilmastointia ja rakennusvaurioita sekä toimintojen järjestämiseen liittyvää joustamattomuutta. Kirjastot ovat tästä huolimatta merkittäviä tapahtumajärjestäjiä. Ne tarjoavat tilat jatkuvaan oppimiseen, digitaalisten aineistojen käyttöön ja tuotantoon sekä julkiseen keskusteluun. Kuntien ikääntyvät, usein kulttuurisesti arvokkaat kirjastorakennukset eivät saa aina kaipaamaansa huomiota, ja onnellisuuden infrastruktuurin korjausvelka kasvaa.

Toinen suuri haaste kirjastoille on niiden merkityksen kirkastaminen kuntien luottamushenkilöstölle. Vaikka kirjastopalvelut vievät kuntien vuosibudjetista keskimäärin alle prosentin, on kirjasto etenkin monissa pienemmissä kunnissa ensimmäinen juustohöyläyksen kohde tulevan vuoden talousarviota laadittaessa. Tavanomaiseksi on tullut myös kirjaston palvelujen kyseenalaistaminen kokonaisuudessaan, huolimatta niiden lakisääteisyydestä. Tällaiset kommentit eivät ole kunniaksi keskeisen sivistysinstituution ja muistiorganisaation ylläpitämisestä vastaaville.

Tulevissa sivistyskunnissa kirjastoilla on mahdollisuus nousta entistä merkittävämpään asemaan jatkuvan oppimisen, elämysten ja kulttuurisen moninaisuuden tarjoajina sekä yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäjinä. Jotta kirjasto voidaan tulevaisuudessakin nähdä yhteisönsä aivoina (HS 4.10.), tulee sen terveyttä edistää kaikilla rintamilla: fyysisessä ympäristössä, yhteiskunnan resilienssin tukemisessa sekä kunnallisessa päätöksenteossa.

Mika Mustikkamäki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjastotoimen ylitarkastaja

sekä viiden muun aluehallintoviraston kirjastotoimen ylitarkastajat

