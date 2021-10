En ymmärrä, miksi eduskunta ei käytä elvytykseen työeläkeindeksin muutosta.

Erinomaisen työeläkejärjestelmämme ansiosta olemme keränneet työeläkemaksuilla ja niistä saaduilla tuotoilla jättisuuret rahastot, runsaasti yli kaksisataa miljardia euroa. Niiden tuotot ovat olleet viidenkymmenen viime vuoden aikana todella hyvät. Vain pari kertaa on tullut miinusta.

Kuitenkaan emme ole käyttäneet sijoitustuotoista mitään työeläkkeiden korotuksiin. Jo rahastojen nykysuuruus takaa sen, että korkotuotot kasvattavat tulevaisuudessa pienen – muutaman prosentinkin – sijoituskoroilla rahastot aikanaan todella suuriksi. Viidenkymmenen vuoden kuluttua lähes tuhanneksi miljardiksi euroksi. Siitäkin huolimatta, että jos töissä olevien työeläkemaksut eivät joksikin aikaa riittäisi työeläkkeiden maksamiseen, sijoitustuotot ovat näin suuresta rahastokokonaisuudesta sitä kokoa, ettei työeläkerahastoista tarvitse koskaan ottaa.

Tuotot riittävät paikkaamaan hetkellisen vajauksen. Loppujäännös tuotoista kasvattaa edelleen rahastoja. Tästä johtuen nyt töissä olevat tulevat saamaan kunnon eläkkeet.

Mutta jos työeläkkeitä korotettaessa käytetään edelleen niin sanottua taitettua indeksiä, tulevaisuudenkin eläkeläiset köyhtyvät lain perusteella. Siksi jo nyt voitaisiin korottaa työeläkkeitä. Se tapahtuisi muuttamalla nykyinen taitettu indeksi puoliväli-indeksiksi. Se merkitsee, että työeläkkeitä korotettaisiin ottamalla huomioon puolet elinkustannusten noususta ja puolet palkkojen noususta. Kun työeläkkeensaajia on yli puolitoista miljoonaa, korotukset lisäisivät tuntuvasti kulutusta ja verotuloja. Niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi kansan- ja takuueläkkeiden korottamiseen. Nehän maksaa valtio, joka ottaa koko ajan lisää velkaa.

Eläkeläiset voisivat käyttää korotusrahansa paitsi tavarakulutukseen myös kotien remontteihin ja kuntoutuspalvelujen ostamiseen. Näin ne lisäisivät uusia työpaikkoja ja toisivat siten lisää verotuloja.

Lähes viidenkymmenen vuoden ajan työeläkkeiden korotukset on tehty prosenttikorotuksilla. Tästä syystä jotkut saavat suurempaa eläkettä kuin toiset. He ovat aikoinaan töissä ollessaan maksaneet palkoistaan vastaavasti myös prosenteilla laskettuna korkeampia työeläkemaksuja, siksi on erisuuruisia työeläkkeitä.

En ymmärrä, miksi eduskunta ei käytä elvytykseen tätä keinoa – työeläkeindeksin muutosta. Siihen ei tarvittaisi valtion varoja eikä ”ryöväystä” työeläkerahastoista – vain pieni osa niiden mahtavista rahastojen tuotoista.

Josa Jäntti

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.