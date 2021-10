Tärkeinä pitämiinsä asioihin voi yrittää vaikuttaa esimerkiksi taiteen ja politiikan kautta. Tällainen vaikuttaminen ei välttämättä päädy lööppeihin, mutta voi olla kansalaistottelemattomuutta tehokkaampaa.

Elokapina vaatii päättäjiltämme nopeampia toimia hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Mikäli tällaisia nopeita ja radikaaleja toimia tehtäisiin, yhteiskunnan toiminnoille voisi aiheutua suuria ongelmia. Päästöjen nopea ja dramaattinen leikkaus tarkoittaisi todennäköisesti liikenteen, teollisuuden, maatalouden ja monen muun vastaavan alasajoa. Päättäjämme haluavat varmaan pääsääntöisesti ratkoa ongelmia, eivät suistaa maatamme kaaokseen harkitsemattomilla äkkiliikkeillä.

Ilmastonmuutokseen liittyvältä uutisoinnilta ei myöskään voi välttyä, ja moni saattaa jo nyt olla turtunut erilaisiin katastrofiuutisiin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa luotto poliisia kohtaan on suurta. Elokapina käyttää yhtenä vaikuttamiskeinona kansalais­tottelemattomuutta. Tavallinen kansalainen todennäköisesti pyrkii ottamaan etäisyyttä kansalais­tottelemattomuuteen, vaikka tiedostaisikin, että ilmastonmuutos on merkittävä uhka. Varmaan myös aktivistia pois kantavat poliisit ovat ilmastonmuutoksesta huolissaan. Median huomion hakeminen voi johtaa myös siihen, että tarvitaan jatkuvasti yhä räväkämpiä tempauksia. Lopulta vaarana voi olla, että aktivistiporukkaan jää vain radikaaleimmat jäsenet.

Olen seuraillut ilmastonmuutokseen ja ympäristöasioihin liittyvää keskustelua ja uutisointia yli 20 vuotta. Nykyään päättäjiltä, yritysjohtajilta ja vastaavilta kuulee paljon radikaalimpia visioita ja toimenpide-ehdotuksia kuin mistä aikoinaan luin joidenkin marginaaliryhmien julkaisuista. Maailma on muuttunut ihan valtavasti, ja marginaalista on tullut valtavirtaa.

On hyvä yrittää vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Jos osaa tehdä taidetta, voi pukea ilmastoahdistuksensa taiteeksi. Politiikan kautta voi asioihin vaikuttaa ja erilaisten järjestöjen kautta yhteiskuntaa kehittää. Voi osallistua ilmastonmuutoksesta käytävään keskusteluun. Joka päivä voi myös äänestää ostamalla, ja ostamatta jättäminenkin on ääni ilmastonmuutosta vastaan. Tällaisella vaikuttamisella ei välttämättä pääse lööppeihin, mutta ehkä tuollaisen vaikuttamisen teho on pysyvämpää kuin kansalaistottelemattomuuden kautta saatu hetkellinen huomio.

Raimo Lantelankallio

Tampere

