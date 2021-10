Lohesta on tullut poliittinen eläin

Eri tilassa olevia lohikantoja ei voi loputtomiin kalastaa sekakantakalastuksena.

Lohikantojen kalastus Itämerellä ei ole perustunut eri lohikantojen tilaan. Kalastuskiintiöt jaettiin vuodesta 1993 alkaen kiinteällä jako-osuudella vain viiden edellisen vuoden kalastushistorian perusteella toteuttaen niin sanottua suhteellista vakautta.

Suomen ja Ruotsin lohikannat muodostavat kaiken Itämerellä kalastettavissa olevan lohen. Silti muut maat kahmivat puolet lohikiintiöstä. Jos kalastushistoria olisi katsottu esimerkiksi 500 vuoden ajalta, olisi varmistettu biologisesti ja sosiaalisesti kestävä lohenkalastus.

Lohenkalastuksen kestämätön merellinen toteuttamistapa on johtanut siihen, että lohesta on tullut poliittinen eläin. Eri tilassa olevia lohikantoja ei voi loputtomiin kalastaa sekakantakalastuksena.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES esitti 15.9.2021 lohenkalastuksen lopettamista kokonaan Itämeren pääaltaalla. Näin olisi pitänyt tehdä jo 50 vuotta sitten. Itämeren etelävaltiot ovat tietysti käyneet vastarintaan. Niitä ei kiinnosta omien lohikantojen suojelu. Ne käyttävät häikäilemättömästi hyväkseen pohjoisen kiltteyttä ja suhteellisen vakauden instrumenttia.

Jo vuonna 2012 Suomen eduskunta esitti Euroopan unionille, että suhteellista vakautta ei sovellettaisi lohenkalastukseen vaan kalastus toteutettaisiin paremmin kantakohtaisesti. ICES esittää toimintamallia, joka tukee Suomen esittämää linjaa.

Lohenkalastuksessa suhteellinen vakaus on vakauden vastakohta, josta on luovuttava. Unionin yhteinen kalastuspolitiikka CFP tarjoaa työkalut erottaa lohi suhteellisen vakauden kurimuksesta. ICES on luonut tilaisuuden virheen korjaamiseen jo tänä syksynä.

Suomen ja Ruotsin on yhdessä toimien reivattava lohenkalastus kantakohtaiseksi ICES:n neuvonannon tuella.

Kalervo Aska

Tornio-Muoniojokiseura ry

