Metsänhoitotavan valinta ei saa olla koulukuntakysymys, vaan metsänhoitoa on tarkasteltava ennakkoluulottomasti.

Jutussa ”Metsäyhtiöt tekivät täyskäännöksen” (HS 6.10.) käsiteltiin tärkeää asiaa, metsänhoidon monipuolistamista ja sen merkitystä ympäristövaikutusten hallinnassa. On myönteistä, että vaihtoehtoja, kuten jatkuvaa kasvatusta, aletaan ymmärtää suurtenkin toimijoiden keskuudessa. Esitellyt tapaukset olivat kuitenkin erityiskohteita – yleisemmin mitään täyskäännöstä tuskin on heti näköpiirissä.

Näin voisi päätellä myös siitä, että jutussa toisteltiin aiemmin esillä olleita kyseenalaisia väitteitä jatkuvaan kasvatukseen liittyvistä ongelmista. Yksi niistä on väite, että puun kasvu alenee 25 prosenttia. Väite perustuu yhteen tutkimukseen, jossa käsiteltiin ainoastaan eri-ikäiskuusikoita ja harvennusvaiheen metsiä. Nykyisen tutkimustiedon nojalla jatkuva kasvatus ei mitenkään systemaattisesti johda alhaisempaan puuntuotokseen tai alhaisempaan kannattavuuteen kuin vallitseva tasaikäismetsätalous.

Istutustaimien jalostushyödystä ei ole varmaa näyttöä koko kiertoajalta eikä suurilta koealoilta. Jalostuskokeiden tuloksista ei voi päätellä istutusmetsän ja jatkuvan kasvatuksen kasvueroa. Jatkuvan kasvatuksen metsässä selviävät vahvimmat taimet eli valintaa parhaiden puiden hyväksi tapahtuu. Jalostushyödyn ulosmittaus edellyttää, että luontaisesti syntynyt istutuspuita haittaava lehtipuusto poistetaan, mikä vähentää monimuotoisuutta ja ekosysteemin kestävyyttä sekä lisää taloudellisia riskejä.

Maataloudessa puhutaan nykyisin paljon hiiliviljelystä, jossa maata ei muokata ja kasvipeite säilytetään. Kaikki myöntävät, että tällä on myönteinen vaikutus metsämaan hiilivarastoon. Silti metsätaloudessa uskotellaan, että sama ei pätisi metsiin. Uskotellaan, että muokkauksesta ja kasvillisuuden poistosta aiheutuu haittaa pellolla mutta ei viereisessä metsässä.

Nykyistä avohakkuiden valta-asemaa ei voi perustella monimuotoisuustavoitteilla, vaikka avohakkuut luovat avoimia paahteisia ympäristöjä, joista monet lajit hyötyvät. Paahteisia ympäristöjä on kuitenkin paljon, kun taas monimuotoisia metsiä on liian vähän ja niiden lajisto on uhanalaistunut. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen edellyttää nykyisen metsätalouden monipuolistamista.

Metsänhoitotavan valinta ei saa olla koulukuntakysymys. Jotta rationaalisia päätöksiä voidaan tehdä, on kaikkia metsänhoidon yksityiskohtia tarkasteltava ennakkoluulottomasti.

Timo Pukkala

metsätalouden suunnittelun professori, Itä-Suomen yliopisto

Olli Tahvonen

metsäekonomian ja -politiikan professori, Helsingin yliopisto

Timo Kuuluvainen

metsäekologian dosentti, Helsingin yliopisto

