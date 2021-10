Mikään ei ole muuttanut autoilua yhtä paljon kuin nyt käynnissä oleva siirtymä uuteen käyttövoimaan.

Viime keväänä ranskalainen autoni alkoi muuttua korostetun ranskalaiseksi. Oli hyvä hetki pohtia vaihtoehtoja. Se osoittautui vaikeaksi.

Autoteollisuudessa on meneillään historiallinen murros. Mikään ei ole muuttanut autoilua yhtä paljon kuin nyt käynnissä oleva siirtymä uuteen käyttövoimaan. Sähkö tulee, mutta koska, miten ja kenelle, onkin hankalampi kysymys.

Ei-niin-perehtyneelle kuluttajalle tilanne näyttäytyy vähintäänkin monimutkaisena. On niin sanotusti liikkuvia osia. Sähköautoon, varsinkin uuteen ja suurta perhettä mummolaan asti liikuttavaan, saisi sijoittaa summan, johon keskituloinen ei taivu ilman holtitonta velanottoa. Ladattava hybridi kuulostaa fiksulta, mutta tarkemmassa tarkastelussa sekin herättää huolia: raahaanko muutaman vuoden päästä mukanani tarpeetonta polttomoottoria?

Vähän ajavalle pieni bensiinimoottori saattaisi ilmastonäkykulmasta olla sittenkin eettisin ratkaisu. Tai sitten ei. Jokaisen vaihtoehdon puolesta tuntuu löytyvän painavia argumentteja, jos vain etsii sopivasta paikasta. Voi myös olla, että olisi fiksuinta ajaa autonsa – ranskalainenkin – loppuun kaikesta vaivasta ja rahanmenosta välittämättä.

Epätietoisuus lienee murroskausille tyypillistä. Arvon lasku, verotus, latausverkosto, synti. Muutoksessa olevia muuttujia on paljon, eivätkä ne ole keskenään verrannollisia. On myös tunteenomaista takertumista vanhaan ja liiallista hypeä tulevasta.

En osannut päättää fiksusti, joten päätin tyhmästi.

Nyt pihassani seisoo romutusikää lähestyvä, 2,5 tonnia painava japanilaismöhkäle. Sillä liikkui maineikas suomalaisliikemies aikana, jolloin ainoa puhelin oli Nokia. Tuolloin omakotitalon verran maksanut auto maksoi nyt vähemmän kuin saman talon eteinen.

Painotan sanaa seisoo. Auton kulutus on niin päätön, ettei sillä tule kovin helposti lähdettyä yhtään minnekään. Bensalaskuni, ja siten päästöni, näyttäisi itse asiassa pienentyneen. Synnintunne kun on liki kuristava, kun möhkäle jyrähtää käyntiin. Pelkään myös pahoin, että on vain ajan kysymys, kun saattohoidossa oleva kulkine menee keskeltä poikki.

”Siirtymäkauden ratkaisu”, valehtelin itselleni, kun tilanne antoi siihen mahdollisuuden. Oikeasti hankin itselleni lelun, josta olin haaveillut 15 vuotta. Siinä se nyt nököttää, liikkumatta ikkunani takana, jättimäisenä monumenttina aikakaudelle, joka on päättymässä, mutta aiheuttaa päänvaivaa vielä jokusen vuoden.

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.