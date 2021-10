Rintapieleen kiinnitettynä tällainen pinssi olisi halpa ja helppo keino kertoa, että on täyttänyt velvoitteensa.

Koronatilanne on pahenemassa, ja samaan aikaan rokotustahti on laantumassa. Pakko on varmasti huono keino rokotusten lisäämiseksi. Porkkanaksi on ehdotettu muoviämpäreitä ja tekstiviestimuistutuksia. Joissakin maissa rokotetuille maksetaan rahallinen korvaus, mutta sellainen tuskin soveltuisi Suomeen ja olisi epäoikeudenmukainen keino jo rokotettuja kohtaan. Epäoikeudenmukaista on myös se, että rokottamattomat lisäävät rokotettujenkin sairastumisriskiä ja kuormittavat ylimääräisesti sairaaloita.

Mielestäni koronarokotus on kansalaisvelvollisuuteen rinnastettava asia, jos siitä kieltäytymiselle ei ole lääketieteellisiä perusteita. Rokotukset saaneena haluaisin osoittaa, että olen täyttänyt tämän velvollisuuden enkä todennäköisesti ole levittämässä tautia. Koronapassi on tulossa, ja se tietysti todistaa, että olen saanut rokotuksen. Passin huono puoli on, ettei se näy ulospäin.

Verenluovuttajille on annettu rintamerkki eli pinssi osoitukseksi siitä, että ovat antaneet vertaan. Rintapieleen kiinnitettynä tällainen pinssi olisi halpa ja helppo keino kertoa, että on täyttänyt velvoitteensa. Lisäksi se voisi kannustaa ottamaan rokotuksen. Pinssin saisivat myös ne, jotka ovat sairastaneet taudin, eivätkä siksi tarvitse rokotusta. Epävirallisena tunnuksena se ei tietenkään korvaisi koronapassia.

Risto Seppälä

Helsinki

