Olen keskituloinen, vakituisessa työssä käyvä henkilö ja haluaisin ostaa ensimmäisen asuntoni. Tämä vain ei tunnu onnistuvan. Pankit kertoilevat innoissaan, miten ne vaativat asuntolainaan vain viiden tai kymmenen prosentin käsirahan, jonka keskituloinen ihminen saa helpohkosti säästettyä. Mutta mistä pankit eivät kerro kovin avoimesti on, että käsirahan lisäksi pitäisi olla kattavat vakuudet, jotta asuntolainaa ylipäätään saisi. Ostettava asunto kattaa vain osan tarvittavasta vakuusmäärästä.

Olen alemmasta tuloluokasta olevasta perheestä, eivätkä vanhempani omista asuntoa tai kesämökkiä, hinnakkaasta taidekokoelmasta puhumattakaan. Näitä voisi käyttää ensiasunnon vakuutena, mutta mikäli noita ei ole, vaihtoehdot ovat vähissä. Valtiontakausta asuntolainaan saa jonkin verran, lisätakausta pankista isolla rahalla vielä vähän päälle. Mutta nämäkään yhdessä eivät riitä vakuuksiksi esimerkiksi pienen kaksion ostoon Uudeltamaalta, kun suvullani ei ole omaisuutta.

Toki voin aina jatkaa säästämistä niin, että joskus 10–15 vuoden päästä minulla olisi tarvittavan vakuuden verran säästettynä. Se on kuitenkin pitkä aika. Tarvitsisin siis omaisuutta, jotta voisin hankkia omaisuutta. Ja jos omaisuutta ei itsellä tai suvulla jo ole, ei uutta omaisuutta saa. Tällaisen systeemin takia köyhät pysyvät köyhinä ja rikkailla on mahdollisuus rikastua. Jos keskituloinen ihminen ei pysty ostamaan kattoa päänsä päälle Suomessa ilman, että on syntynyt varakkaaseen sukuun, ei järjestelmä mielestäni toimi moitteetta.

Jos olisin tiennyt, ettei edes pientä kotia pysty ostamaan keskituloisen palkalla, olisin yrittänyt syntyä varakkaaseen sukuun. Isompi palkkakaan kun ei auttaisi, kun ensiasunnon ostajalla ei satu olemaan toista asuntoa vakuudeksi.

Pettynyt keskituloinen

