Jos ydinvoima jätetään EU:n kestävyys­luokittelun ulkopuolelle, hiilineutraaliuteen pääseminen on Suomelle selvästi vaikeampaa.

EU-komissio teki keväällä esityksensä kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmästä eli taksonomiasta. Järjestelmän tarkoituksena on auttaa sijoittajia ja yrityksiä ymmärtämään, millaista toimintaa Euroopan unionissa pidetään ilmaston kannalta kestävänä.

Komission esityksessä ydinvoima on jätetty kestävyysluokittelun ulkopuolelle. Tämä heikentäisi ydinvoiman kilpailukykyä ja houkuttelevuutta investointikohteena tulevaisuudessa. Samalla Suomen kansallinen tavoite hiilineutraaliuteen pääsemisestä vuoteen 2035 mennessä olisi vaikeampi saavuttaa.

Hiilineutraalius edellyttää fossiilisesta energiasta luopumista ja yhteiskunnan laaja-alaista sähköistämistä. Tämä tarkoittaa, että Suomen teollisuuden ja liikenteen sähköistämiseen valjastetaan tulevaisuudessa yhä enemmän päästötöntä sähköntuotantoa.

Suomen hallituksen viimeaikaisissa taustaselvityksissä todetaan, että hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä tarkoittaa sähkön kysynnän kasvua hieman yli kolmanneksella eli noin 110 terawattituntiin vuoteen 2035 mennessä. Tuolloin arviolta 40 prosenttia sähköstä tuotettaisiin ydinvoimalla, kun ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on nykyisellään noin kolmannes.

Yhteiskuntamme laaja-alainen sähköistyminen ja hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen edellyttävät uutta päästötöntä energiantuotantokapasiteettia. Puhtaan sähkön saatavuus on turvattava myös siten, että jo olemassa olevasta päästöttömästä energiantuotannosta pidetään huolta ja sen ylläpitoinvestointeihin on saatavissa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin. Toimivan ja turvallisen ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatkaminen on yksi kustannustehokas tapa turvata ilmastoystävällinen sähköntuotanto.

Suomessa suhtautuminen ydinvoimaan on pääsääntöisesti ollut pragmaattista ja neutraalia. Näin ei ole kaikkialla. Brysselissä ydinvoimasta on tullut aiempaa poliittisempi kysymys.

Tilanne on nyt nurinkurinen. Vaikka komission omissa vuotta 2050 koskevissa skenaarioissa ydinvoimalla on tärkeä rooli hiilineutraalissa Euroopassa, komissio on samalla valmistellut lainsäädäntöä, jolla heikennetään ydinvoiman tulevaisuudennäkymiä.

Jos ydinvoima jätetään energiamuotojen kestävyysluokittelun ulkopuolelle, päätös vähentää merkittävästi rahoitusmarkkinoiden kiinnostusta sijoittaa ydinvoimaan. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus on todennut, että ydinvoima täyttää energiantuotannolle asetetut kestävyyskriteerit.

Taksonomia-asetuksen tavoite on hyvä. Rahoitusmarkkinat tarvitsevat tietoa siitä, mitkä taloudelliset toimet luokitellaan EU:ssa ympäristön kannalta kestäviksi. Euroopan unionissa energiantuotannon sääntelyn tulisi kuitenkin pohjautua tutkittuun tietoon ja teknologianeutraaliuden periaatteeseen eikä politikointiin. Jos tämä johtaa ilmaston kannalta myönteisten investointien vähenemiseen, ilmastotavoitteet saattavat vaarantua.

Ydinvoimaan kestävyysluokitteluun liittyvät ratkaisut tehdään Brysselissä mahdollisesti jo lähikuukausina. Suomen kannalta on tärkeää, että vähäpäästöisen teollisuutemme keskeinen energialähde saa taksonomiassa kestävän statuksen. Päätös vaikuttaa suoraan teollisuutemme energiakustannuksiin ja sitä kautta kilpailukykyyn tulevaisuudessa.

Ellei ydinvoimaa nosteta muiden vähäpäästöisten ratkaisujen rinnalle, koko kestävyysluokitus uhkaa kääntyä alkuperäistä tavoitettaan vastaan. Kaikkien päästötöntä sähköä ydinvoimalla tuottavien EU-maiden, myös Suomen, pitäisi puolustaa aktiivisesti ydinvoimaa Brysselissä.

Jos ydinvoiman asemaa päästöttömänä teknologiana heikennetään eurooppalaisilla toimilla, tarvitsemme kansallisia mekanismeja, joilla ydinvoiman heikentyneitä tulevaisuudennäkymiä kompensoidaan. Ilman kilpailukykyistä ydinvoimaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisesta tulee erittäin vaikeaa ja kallista.

Simon-Erik Ollus

Kirjoittaja on Fortumin Generation-divisioonan johtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.