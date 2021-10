Sairaalapapin työ on potilaslähtöistä.

Miranda Koskisen haastattelu (HS 7.10.) esitteli hyvin psykologin työtä Husin syöpäkeskuksen psykososiaalisen tuen yksikössä ja Helsingin kaupungin sairaalassa saattohoito-osastolla. Toimittaja toi esiin näkemyksensä, että toisin kuin psykologeilla, sairaalapapeilla olisi jokin sapluuna kohdatessaan potilaita. Tämä ei pidä paikkaansa.

Sairaalapapin työ on potilaslähtöistä. Potilaalla on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen, hyväksyvään kohtaamiseen ja luottamukselliseen keskusteluun asioista, jotka siinä hetkessä ovat hänelle tärkeitä. Hän voi käsitellä sairastumiseen ja sairauden kanssa elämiseen liittyviä tunteita, pelkoja, ihmissuhdekysymyksiä, toiveita ja arjen asioita. Sairaalapapit kohtaavat myös potilaiden läheisiä.

Sairaalapapin työn tavoitteena on tukea potilaan toivoa, vahvistaa ihmisarvoa ja turvallisuudentunnetta. Tärkeää on, että ihminen voi löytää omia vastauksiaan ja voimavaroja käsitellä elämänsä asioita. Sairaalasielunhoitoa toteuttaa tehtävään koulutuksen saanut sairaalapappi. Hänellä on psykologisin testein todettu soveltuvuus tehtävään, teologian maisterin tutkinto ja sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus.

Suurin osa sairaalapapeista on työnohjaajia ja heillä on terapeuttisia opintoja sekä kriisityön osaamista. Osalla on psykoterapeutin koulutus.

Potilaalla on niin halutessaan sairaalassa mahdollisuus ehtoolliseen tai rukoushetkeen. Sairaalapappi kuitenkin kunnioittaa jokaisen henkilökohtaista vakaumusta. Sairaalasielunhoito on maksutonta eikä edellytä kirkon jäsenyyttä. Sapluunatonta sairaalapapin työstä tekee myös se, että toisin kuin hoitohenkilökunta, sairaalapapit eivät kirjaa mitään ylös. Keskustelu on luottamuksellinen.

Virpi Sipola

sielunhoidon johtava asiantuntija, Helsinki

Elina Itäleino

sairaalapappi, Lahti

