Suomalaiset kuljetusyritykset maksavat veroja ja kantavat vastuunsa myös ympäristötoimista ja liikenteen päästövähennystavoitteista.

Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry järjesti raskaan liikenteen valtakunnallisen laskennan syyskuun lopussa. Vuorokauden ajan kymmenessä eri mittauspisteessä ympäri Suomea laskettiin kotimaiset ja ulkomaalaiset kuorma-autot sekä yhdistelmät. Laskennan tulokset osoittavat, että ulkomaalaisten kuorma-autojen osuus kaikesta Suomen tieverkon raskaasta liikenteestä on nyt 13 prosenttia. Osuus on noussut yli 40 prosenttia edellisestä, vuoden 2017 mittauksesta. Osuus kasvaa, sillä suomalaisen kuljetusyrityksen huomattavasti korkeamman kustannustason vuoksi kilpailuasetelma on epäreilu.

Asiaan ei voi suhtautua olankohautuksella, sillä kotimaisella maanteiden tavaraliikenteellä on merkittäviä kansantaloudellisia heijastevaikutuksia. Suomalaiset kuljetusyritykset tilittävät yhteenlasketusta yli kuuden miljardin euron liikevaihdostaan valtiolle noin 2,7 miljardia euroa erilaisina veroina ja veronluonteisina maksuina. Näillä verovaroilla kustannetaan tienpidon lisäksi muun muassa päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden toimintaa. On meidän kaikkien etu, että tästä verokertymästä pidetään aktiivisesti huolta.

Markkinaosuuttaan nyt kasvattaneet ulkomaalaiset kuljetusyritykset eivät sen sijaan osallistu millään tavalla edes käyttämänsä tieverkon ylläpidon kustannuksiin. On suorastaan käsittämätöntä, että Suomi on Maltan lisäksi ainoa EU-jäsenvaltio, joka ei halua kerätä ulkomaiselta raskaalta liikenteeltä edes tienkäyttömaksuja.

Kotimainen kuljetusala kantaa vastuunsa myös ympäristötoimista ja liikenteen päästövähennystavoitteista. Liikenne- ja kuljetusalan julkaiseman vähäpäästöisen liikenteen tiekartan mukaan tavoite on mahdollista saavuttaa ilman maamme kilpailukyvylle haitallisia polttoaineiden veronkorotuksia tai kansallista päästökaupparatkaisua. Huoli on suuri, sillä toteutuessaan nämä päätökset heikentäisivät entisestään kotimaisten yritysten kilpailukykyä ja siirtäisivät kuljetuksia yhä enemmän matalan kustannustason maista tulevien yritysten hoidettavaksi. Verotulojen menettämisen lisäksi ilmastokin kärsii, koska näistä maista tulevien kuljetusyritysten ajoneuvoja ei tankata Suomessa, vaan ne saapuvat maahamme tankit täynnä edullisempaa ja saastuttavampaa polttoainetta.

Koronaviruspandemia on osoittanut, että huoltovarmuudenkaan merkitystä ei pidä vähätellä. Yli 80 prosenttia maamme tavaratonneista kulkee maanteitä pitkin. Uutiskuvat Britanniasta kertovat meille, mitä tapahtuu, kun yhteiskunnalle elintärkeät kuljetukset todella häiriintyvät eikä kotimaisia kuljetusyrityksiä ja työntekijöitä ole riittävästi saatavilla. Ollaan ennalta viisaita ja pidetään huolta suomalaisesta kuljetusyrittäjyydestä.

Jan Ingman

puheenjohtaja

Mikko Voutilainen

toimitusjohtaja

Etelä-Suomen kuljetusyrittäjät ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.