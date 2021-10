Me tekniikan ja teollisuuden aloilla toimivat yritykset olemme erittäin huolissamme osaajien saatavuudesta tulevaisuudessa.

Itä-Suomen yliopisto on jättänyt valtioneuvostolle hakemuksen diplomi-insinöörien koulutuksen käynnistämisestä Kuopiossa ja Joensuussa. Hakemuksellaan yliopisto osuu täsmälleen kansainvälisesti toimivien vientiyritysten tarpeisiin.

Me tekniikan ja teollisuuden aloilla toimivat yritykset olemme erittäin huolissamme osaajien saatavuudesta tulevaisuudessa. Huolimatta Itä-Suomen vahvasta teollisesta elinkeinorakenteesta diplomi-insinööritutkinnon suorittaneista vain 1,1 prosenttia päätyy Pohjois-Savoon ja 0,6 prosenttia Pohjois-Karjalaan. Tilanne ei ole helpottumassa, sillä osaajien saatavuus on akuutti haaste kaikkialla Suomessa. Teknologiateollisuus arvioi tarvitsevansa 130 000 uutta osaajaa Suomeen seuraavien kymmenen vuoden aikana ja näistä yli puolet korkeakoulutettuja. Tässä tilanteessa nykyinen koulutus ei riitä vastaamaan Itä-Suomen tarpeisiin. Siksi alan koulutusta tarvitaan suoraan alueelle.

Koulutuksen käynnistäminen mahdollistaa yritysten uudistumista ja kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä ja vientituloja. Siten kyseessä on merkittävä investointi Itä-Suomen ja laajemminkin koko maan elinvoimaisuuteen, ja tähän myös yritykset ovat valmiita panostamaan. Tulemme osaltamme varmistamaan, että diplomi-insinööriopiskelijat saavat opintojensa alusta alkaen vahvat verkostot ja pääsevät soveltamaan oppimaansa alueen yrityksissä.

Itä-Suomessa toimii lukuisia globaalisti vahvoja yrityksiä. Kone- ja energiateknologian sekä elintarvike- ja metsäteollisuuden lisäksi kasvuun tähdätään esimerkiksi terveydenhuollon teknologialla ja kestävän kehityksen ratkaisuilla. Suomen toiseksi muuttovetovoimaisimmaksi kaupungiksi nousseeseen Kuopioon on viime aikoina sijoittunut useita ict-alan kasvuyrityksiä. Pohjois-Savon vienti kasvaa maan keskiarvoa paremmin ja ylittää jo kaksi miljardia euroa. Taustalla ovat kansainvälisesti kasvukykyiset yritykset, joilla on vahva osaamispohja ja jotka ovat investoineet alueelle.

Koko kansantaloudelle merkittävän kasvun jatkuminen ja syväosaamisen kehittyminen edellyttävät monipuolisia ammattilaisia myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että uutta koulutusta tehdään tehokkaasti ja verkostomaisesti. Oppilaitosten välinen yhteistyö mahdollistaa ketterän reagoinnin muuttuviin osaamistarpeisiin. Osaajatarve on kuitenkin niin suuri, että se ei enää yksin riitä ratkaisuksi. On hienoa, että Itä-Suomen yliopisto ymmärtää tilanteen ja hakee konkreettista ratkaisua diplomi-insinöörikoulutushakemuksellaan, jonka painotukset osuvat erinomaisesti sekä yliopiston osaamisalueisiin että alueella toimivien yritysten kasvutavoitteisiin.

Hakemus on ajankohtainen, perusteltu ja kannatettava. Toivomme, että valtioneuvosto näkee asian tärkeyden ja myöntää oikeuden tekniikan tutkintokoulutukseen Itä-Suomen yliopistolle.

Anssi Lehikoinen

toimitusjohtaja, KPY-konserni

Siamäk Naghian

toimitusjohtaja, Genelec oy

Juho Nummela

toimitusjohtaja, Ponsse oyj

