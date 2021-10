Nuori oli poistunut rokotuspaikalta ilman rokotusta, sillä hänen olisi pitänyt valita kolmesta rokotteesta, eikä hänellä ollut niistä käsitystä.

Olen viime aikoina käynyt keskustelua koronavirusrokotteesta alle 30-vuotiaan nuoren kanssa, joka on muuttanut maahan kymmenisen vuotta sitten. Kun kysyin häneltä aluksi mielipidettä rokotteesta, hän totesi ottavansa sen ensi vuoden puolella, sitten kun haittavaikutuksista olisi enemmän tietoa. Tänä syksynä nuori kuitenkin totesi, että oli päättänyt ottaa rokotteen.

Ollessani häneen äskettäin yhteydessä kyselin, kuinka rokotus oli sujunut. Tyrmistyin, kun hän kertoi menneensä varattuna aikana rokotuspaikalle, mutta poistuneensa ilman rokotusta: hänen olisi pitänyt itse valita kolmesta tarjolla olevasta rokotteesta eikä hänellä ollut niistä käsitystä. Nyt nuori kyseli minulta, mikä rokote kannattaisi ottaa. Kerroin saamani rokotteen nimen. Seuraavana päivänä sain jälleen ahdistuneen viestin: nuori oli kuullut uutisista Modernan rokotteen komplikaatioista ja sanoi olevansa hyvin peloissaan koronarokotteen ottamisesta.

On todella tärkeää nyt pohtia, kuinka saadaan välitettyä selkeää ja asiallista tietoa myös niille, joiden suomen kielen taito ei ole vahva ja joiden on vaikea tehdä rokotuspäätöstä hajanaisen tiedon varassa. Heille rokotteen valitseminen useamman vaihtoehdon joukosta voi olla mahdoton vaatimus. Myös rokotteen antajalta vaaditaan hyvää kommunikaatiotaitoa, sillä rokotuspaikalle tulleen poistuminen ilman rokotetta on menetetty mahdollisuus.

Marja Tiilikainen

vastaava tutkija, Siirtolaisuusinstituutti

