Koska laillisia graffitiseiniä on liian vähän, monet graffititaiteilijat maalaavat laittomasti esimerkiksi hylättyjen rakennusten tai juna-asemien seinille.

Monet ajattelevat, että graffiteilla on vain kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Graffiteilla on kyllä huonot puolensa, mutta niiden tekeminen on kuitenkin monille hyvä harrastus ja tapa ilmaista itseään. Mielestämme laillisia graffitiseiniä, joihin kuka tahansa voi vapaa-ajallaan maalata, ei ole tarpeeksi Suomessa. Niitä pitäisi olla paljon enemmän.

Graffiti on mielestämme hieno taiteenmuoto, jota tulisi arvostaa enemmän. Sen tekemiseen voi kulua useita tunteja tai jopa päiviä, jotta saa teoksen näyttämään upealta. Graffitin maalaaminen voi olla kuitenkin haaste, sillä esimerkiksi Espoossa on vain yksi laillinen graffitiseinä. Tämän takia monet graffititaiteilijat maalaavat laittomasti esimerkiksi hylättyjen rakennusten tai juna-asemien seinille.

Aiemmin laillisia graffitiseiniä ei ollut lainkaan, mutta nykyään graffitimaalausten määrä on lisääntynyt huomattavasti, ja laillisia seiniä tarvittaisiin. Jos graffitiseiniä olisi enemmän, laiton maalaaminen vähenisi.

Jotkut voivat olla sitä mieltä, että graffitiseinien lisääminen olisi vain rahan tuhlausta. On totta, että niiden tekeminen maksaa, mutta summa on kuitenkin pieni. Miksi joku ei haluaisi vähentää graffitirikosten määrää?

Monet ajattelevat, että graffiti on vain laitonta sotkua, joka pilaa ympäristöä. Tämän mielipiteen syynä voi olla se, että laittomia graffitimaalauksia näkee enemmän kuin laillisia. Jos graffitiseiniä rakennettaisiin enemmän, kielteiset käsitykset graffiteista voisivat muuttua. Monet arvostaisivat graffitimaalareita enemmän kuin aikaisemmin eivätkä pitäisi heitä vain rikollisina. Uusien graffitiseinien ansiosta monet muutkin saattaisivat innostua graffitien maalaamisesta.

Toivoisimme, että Suomen kaupungit rakentaisivat enemmän graffitiseiniä, jotka olisivat tilavia ja sijaitsisivat avoimilla paikoilla. Graffitit lisäävät kaupunkien esteettisyyttä, ja niiden avulla useat voivat ilmaista mielipidettään tai itseään anonyymisti.

Amelie Hao

Marc Tiittanen

kahdeksasluokkalaisia, Mankkaa, Espoo

