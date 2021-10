Kun satojatuhansia suomalaisia muutti väliaikaisesti tai pysyvästi Ruotsiin 1960–1970-luvuilla, suomalaisten havaittiin tekevän keskimäärin enemmän rikoksia kuin syntyperäisten ruotsalaisten.

”En finne igen” -otsikointityyli leimasi pian kaikki suomalaiset maahanmuuttajat, vaikka useimmat eivät sortuneet rikoksiin.

Mutta osataan meilläkin leimata ja syyllistää, eikä se kohdistu vain maahanmuuttajiin. Aiheesta kertoo yliopettaja Ari Haasion ja dosentti Markku Mattilan uusi teos Suvaitsematon Suomi (Avain).

Kirja käy pikaisesti läpi filosofien suvaitsevaisuuspohdintoja, Unescon Julistuksen suvaitsevaisuuden periaatteista (1995) ja Karl Popperin suvaitsevaisuusparadoksin, jonka mukaan suvaitsemattomia ei voi rajattomasti suvaita, vaan suvaitsevaista yhteiskuntaa on puolustettava suvaitsemattomien hyökkäyksiltä.

Yleistajuisesti kerrataan, kuinka Suomikin on kohdellut suvaitsemattomasti ”huoranliinaan” (ruotsiksi horluva, horklut ja horhätta) aikoinaan puettuja aviottomia äitejä, nuorisoa, musiikin ja muodin edelläkävijöitä 1920-luvun jatsitytöistä punkkareihin, etnisiä vähemmistöjä saamelaisista romaneihin, uskonnollisia ja seksuaalisia vähemmistöjä ja tietysti myös maahanmuuttajia.

Vastavoimaksi kirjoittajat nostavat Topeliuksen ja Urho Kekkosen.

Zacharias (Sakari) Topelius korosti jo Maamme-kirjassa 1870-luvulla, että tässä maassa asuu kansaa erilaisista sukuperistä ja kieliryhmistä. Suomalaisia ovat ”kaikki, jotka tunnustavat tämän maan isänmaakseen ja rakastavat tätä sellaisena – kaikki, jotka tottelevat tämän maan lakia ja tekevät työtä tämän hyväksi”.

Urho Kekkonen puolestaan korosti jo 1930-luvulla, ettei ”isänmaallisin ole suinkaan se, joka on äänekkäin itsekehussaan”.

Esiin nostetaan myös Kekkosen taistelu evakkoja kohtaan tunnettua suvaitsemattomuutta vastaan. Vuonna 1940 hän vastusti Karjalasta evakuoitujen naisten kutsumista ”ryssän akoiksi” ja jossakin kylässä väitetysti esitettyä jakolinjaa ”ihmiset ja evakuoidut”.

Kaikkea ei voi eikä pidä suvaita. Mutta yhdenkään ryhmän jättäminen suvaitsevaisuuden ulkopuolelle kokonaisuudessaan, viattomia myöten, ei ole sen oikeudenmukaisempaa kuin en finne igen -leimaaminen Ruotsissa puoli vuosisataa sitten.

Mikä ratkaisuksi? Tekijöiden mukaan ennakkoluulot ja tietämättömyys ovat suvaitsemattomuuden suurin syy, ja tieto sekä valmius tarkistaa lisääntyneen tiedon valossa omia näkemyksiään ovat aina tarpeen.

Yllättäen kirja käsittelee vain ohimennen ”sosiaalista mediaa” eli muutamaa bisnesmalliltaan datamme keruuseen ja jälleenmyyntiin keskittyvää Facebookin kaltaista jättiyritystä sekä niiden osuutta suvaitsemattomuuden kasvuun.

Tälläkin viikolla on saatu The Wall Street Journal -lehdessä ja Yhdysvaltain senaatin kuulemisissa lisävalaistusta siitä, miten Facebookin algoritmit on säädetty korostamaan kuohuttavimman ja sen vuoksi kommentoiduimman sisällön näkyvyyttä.

Facebook vähensi polarisoivia säätöjä Yhdysvaltain presidentinvaalien alla, mutta palautti ne nopeasti tuottavammaksi katsottuun malliin.

Ehkä tutkijoiden seuraava kirja voisi käsitellä sitä, mikä meitä yhdistää tunnetun yhdysvaltalaisen uutisankkurin Dan Ratherin What Unites Us -esseekokoelman (2017) tavoin mutta akateemista tutkijataustaa hyödyntäen.

Viimeistään talvisodan hengestä lähtien Suomessa on osattu ylittää vasemmisto-oikeisto-raja ja päästy sovittelemaan erilaisia intressejä kansakunnan hyväksi.

Voivatko myös arvoliberaalit ja arvokonservatiivit yltää sovittelemaan intressejään nykyistä useammin? Ja voisiko sen pohjalta syntyä suvaitsevampi Suomi?

