Rokotepakolle on olemassa oikeudenmukainen vaihtoehto

Kun yhteiskunta tarjoaa maksuttoman ja turvallisen rokotuksen, siitä kieltäytymiseen pitäisi voida liittää myös taloudellisia vastuita seurauksista.

Kansalaisten asennetta koronarokotuksen ottamiseen on selvitetty (HS 4.10.). Kyselyn mukaan selvä enemmistö ei hyväksy kieltäytymistä rokotteesta periaatteen vuoksi. Terveysviranomaiset, myös lääkärit, eivät pidä pakkoa perusteltuna rokotuksille. Pakko ja vapaus ilman vastuuta eivät kuitenkaan ole ainoat vaihtoehdot tässä koko yhteiskunnalle tärkeässä ratkaisussa.

Kokonaiskuolleisuus koronaan on noin kaksi prosenttia eli varsin suuri. Tauti on sitä tappavampi, mitä vanhempi potilas on. Yli 70-vuotiaat ovatkin pakon kannalla, kun taas alle 30-vuotiaat vastustavat sitä.

Vain sata vuotta sitten Suomessa mellasti espanjantauti, joka oli erityisen tappava juuri alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Vanhukset sairastivat taudin lievästi. Koronakuolleisuus alle 30-vuotiaiden ryhmässä on hyvin matala, mutta rokottamattomilla yli 70-vuotiailla se on jo lähes 10 prosenttia. Pysyisivätkö nuorten ja iäkkäiden näkemykset rokottamiseen samoina, jos nämä luvut olisivat toisin päin kuten sata vuotta sitten?

Yhteiskuntaeettinen ongelma toki olisi sama: Millä riskitasolla on hyväksyttävää asettaa jokin ryhmä hengenvaaraan yksilön vapauden nimissä? Kuinka suuriin taloudellisiin panostuksiin yhteiskunta on valmis tätä vapautta puolustaessaan?

Aikuisille koronavirusrokote on tutkitusti turvallinen ja huomattavasti turvallisempi kuin rokottamattomuuden riski epidemiassa. Meillä onkin vastakkain kaksi arvoa: yksilön oikeus päättää itseään koskevassa asiassa ja yhteiskunnan vastuu luoda kaikille sen jäsenille turva henkeä ja terveyttä uhkaavaa vaaraa vastaan. Liikenneturvallisuudessa yksilön vapautta voidaan rajoittaa. Olisiko nyt syytä alkaa miettiä asiaa vastaisen varalle myös vaarallisen taudin torjunnassa?

Pidättäytyminen rokotuksista on johtanut muiden sairauksien diagnostiikan ja hoidon viivästymiseen sekä sairauslomiin, lukuisiin terveiden karanteeneihin, koko terveydenhoidon kapasiteetin kuormittumiseen, työttömyyteen ja kalliisiin sairaalahoitoihin sekä tuottavuuden laskuun ja kuolemiin. Täyden vapauden vaihdannaiskustannuksina ovat siis epidemian pidentyminen sekä merkittävä inhimillinen, sosiaalinen ja taloudellinen kärsimys.

Yksilön vapaan valinnan vaakakupissa ei ole ollut vastapunnusta. Kustannukset maksaa se suuri enemmistö, joka toimii yhteiskuntavastuullisesti.

Vaihtoehdon ei tarvitse olla pakko. Kun yhteiskunta tarjoaa maksuttoman ja turvallisen rokotuksen, siitä kieltäytymiseen pitäisi voida liittää myös vastuu seurauksista. Voisimmeko sopia, että määrätyistä rokotuksista kieltäytyminen periaatteellisin syin johtaa osittaiseen tai jopa täydelliseen korvausvastuuseen tämän sairauden hoidossa ja oheiskuluissa? Tämä koskisi esimerkiksi sairauslomakorvausta.

Vasta tällöin voidaan todeta, että päätös kieltäytyä rokotuksesta periaatteellisin syin on eettisesti oikeudenmukainen kokonaisuutta ajatellen. Nykyinen käytäntö mahdollistaa itsekkyyden eetoksen toteutumisen muiden kantaessa teon seuraukset.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.