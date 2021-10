Kenenkään ei pitäisi joutua olemaan työttömänä työnhakijana akuutin päihdeongelman keskellä.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on tulossa ryminällä, ja siinä on paljon hyviä puolia.

Työttömyyteen pyritään puuttumaan heti työttömyyden alussa. Tämä on erinomaista. On kuitenkin paljon niitä, jotka ovat jo vuosia olleet työttöminä työnhakijoina eivätkä ole saaneet oikeanlaista tukea.

Tosiasia on, että kenenkään ei pitäisi joutua olemaan työttömänä työnhakijana akuutin päihdeongelman keskellä. Tähän törmäsin valitettavan usein aiemmassa sosiaalityöntekijän työssäni. Kun tuossa todellisuudessa joudutaan täyttämään lomakkeita sosiaalityöntekijän vastaanotolla, koska puhelinta ei ole, tai siinä ei ole puheaikaa, on tilanne jo kohtuuton. Tämä kaikki sen takia, ettei työttömyysturva katkea. Järjestelmässämme työkyvytön työtön voi joutua kohtuuttomiin tilanteisiin. Toki väliin voi mahtua aikoja sairauslomalla tai Kelan perustoimeentulotuella, jolloin on helpompi keskittyä parantumiseen.

Työttömäksi työnhakijaksi on kuitenkin ilmoittauduttava usein liian pian toipumiseen nähden. Olisi tunnustettava se tutkimustenkin osoittama tosiasia, että pitkään työttöminä olleiden ihmisten työkyky on usein alentunut. On tärkeää, että työkykyä arvioidaan heti, kun työttömyys pitkittyy. Myös pitkään työttöminä olleiden työkyvyn arviointi on tehtävä, jotta he voivat saada oikeanlaista palvelua. Tähän tarvitaan terveydenhuollon resursseja.

On hienoa, kun ihminen tervehtyy ja saa työkykynsä takaisin, osa-aikaisestikin. Tähän kaikkeen pitää pystyä vastaamaan tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyöllä ja nähdä työttömät ihmiset hyvin laajana kirjona.

Heidi Niemi

sosiaalityön yliopistonlehtori

Tampereen yliopisto/Seinäjoen yksikkö

