Rakennuksessa on lukuisia esteettömyys- ja saavutettavuuspuutteita.

Kirkkonummen kirjasto Fyyri palkittiin äskettäin arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla. Fyyri kuvailtiin laadukkaasti suunniteltuna tilana, joka on tarkoitettu kaikille, sekä esimerkkinä uuden ajan kirjastosta. Kirkkonummelaisena olen iloinen uudesta kirjastostamme. Onnea Fyyri!

Fyyri ei ole kuitenkaan yhtä avoin kaikille. Rakennuksessa on lukuisia esteettömyys- ja saavutettavuuspuutteita. Portaista ja luiskista puuttuu käsijohteita, ja olemassa olevat eivät kaikilta osin täytä asetuksia. Opasteita on vähän, ja niitä on vaikea havaita. Asiakashissiä saa etsimällä etsiä, eikä sillä pääse kolmanteen kerrokseen. Oviaukot ja hissi täyttävät juuri ja juuri – jotkin hädin tuskin – esteettömyysasetusten minimivaatimukset. Puutteet hankaloittavat monen toimintarajoitteisen ihmisen asiointia Fyyrissä.

Lain mukaan rakennusten tulee soveltua myös sellaisten ihmisten käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Tähän päästääksemme esteettömyyttä koskevissa asioissa kunnianhimon tasoa on suunnittelussa selvästi nostettava.

Esimerkiksi ympäristöministeriön opas Esteetön rakennus ja ympäristö voisi toimia hyvänä tukena suunnittelutyössä. Toisaalta tarvitaan myös tiiviimpää yhteistyötä suunnittelijoiden, vammaistoimijoiden ja eri käyttäjäryhmien välillä sekä esteettömyyskartoituksia osana jokaisen palvelurakennuksen rakennusprojektia.

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon tuomarina toiminut Esa Saarinen totesi hienosti, että ”kirjaston filosofia on demokratian, tasavertaisuuden, ihmisyysuskon pysyvästi ajankohtainen kulmakivi”. Toivottavasti Saarisen tärkeät sanat haastavat tilaajia ja suunnittelijoita tekemään jatkossa paremmin.

Stefan Taubert

Kirkkonummi

