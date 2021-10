Vakavasti muistisairas ihminen ei kykene enää hoitamaan alkeellisimpiakaan arkielämän tehtäviä.

Seurattuani läheltä vanhustenhoitoa, aluksi kotihoitoa ja nyt viimeiseksi laitoshoitoa, olen moneen asiaan tyytyväinen. Esimerkiksi kotihoitoon silloin, kun vanhus voi vielä nauttia turvallisesti omasta kodistaan.

Ongelmat syntyvät rajapinnassa silloin, kun kotihoito ei enää riitä tai onnistu esimerkiksi muistisairauden edetessä: kun tekniikka (gps-paikantimet), lääkeannostelu etähoitona sekä neljä kertaa päivässä toteutuvat 15 minuutin käynnit eivät riitä.

Taistelu vähäisistä vanhusten ympärivuorokautisesti hoivaa tarjoavista paikoista on kovaa. Vanhus itse ei enää ymmärrä omaa tilaansa ja tahtoo vain kotiin.

Muistisairaan todellisuus on karannut vuosikymmeniä taaksepäin. Omaa äitiä on ikävä, kun hänet näkee kuvitelmissaan päivittäin. Itsestä huolehtiminen ei millään tasolla enää luonnistu, eikä turvallisuuden tunne välity yksin ollessa omassa kodissa.

Koska hoitopaikkoja ei ole riittävästi, joudutaan tilanteeseen, jossa hauras vanhus saa mahdollisesti olla viikon tai pari laitoksessa hoidettavana niin sanotulla kriisipaikalla. Tänä aikana hänen kuntoaan arvioidaan ja pohditaan, olisiko kotiuttaminen vielä mahdollinen vaihtoehto.

Kun hoitopaikkoja on rajallisesti ja hoitoa tarvitsevia vanhuksia on moninkertainen määrä, on olemassa vaara, että laitoshoidosta täysin riippuvainen potilas lähetetäänkin takaisin kotiin kotihoidon riittämättömien palvelujen varaan. Vakavasti muistisairas ihminen ei kykene enää hoitamaan alkeellisimpiakaan arkielämän tehtäviä. Kuitenkin hänet voidaan lähettää takaisin kotiinsa. Siellä kunnan järjestämä kotihoito vierailee hänen luonaan enimmilläänkin vain neljä kertaa päivässä varttitunnin ajan, loput 23 tuntia vanhus on omillaan, pahimmassa tapauksissa pelkoineen ja harhoineen.

Kotihoidosta laitoshoitoon siirtymisen perusteet ovat vanhustenhoivan kasvava ongelma. Ainoa ratkaisu on resurssien lisääminen ja riittävä palkka hoitohenkilökunnalle, jotta työ kiinnostaisi ja houkuttelisi myös jatkossa alan opiskelijoita.

Inki Forsman

Kirkkonummi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.