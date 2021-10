Kapitalismin suurin synti on sen onnistuminen vaurauden luomisessa. Ilmastopolitiikan käyttöön valjastettu markkinatalous on kuitenkin tehokas ja jopa välttämätön edellytys ilmastonmuutoksen torjunnan onnistumiselle.

Nuoret pohtivat, voiko tähän ilmasto­kriisin tai ilmasto­hätä­tilan maailmaan hankkia lapsia. Ahdistus on nykyisten näkymien valossa ymmärrettävä. Maailman tuotannon arvioidaan lähes kaksin­kertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Nyky­menolla tämä tarkoittaa fossiilisten poltto­aineiden käytön ja kasvihuone­päästöjen lisääntymistä sekä ilmaston tuntuvaa lämpenemistä entisestään.

Monet ilmaston lämpenemisestä tuskastuneet ihmiset kaipaavat radikaaleja toimia kapitalismin kaatamiseksi ja ihmisen muuttamiseksi vähemmän itsekkääksi. Tuo tie olisi kuitenkin kovin pitkä ja vaikea. Itse ongelman kannalta aika uhkaisi loppua kesken. Ja onko kapitalismi syytekirjeen oikea osoite? Kyllä ja ei.

Totta on, että markkinat eivät huomioi kasvihuonepäästöjen kaltaisia ulkois­vaikutuksia. Toisaalta entisissä sosialisti­maissa tehtiin suurempia rikoksia ympäristöä vastaan kuin konsanaan länsimaissa. Lisäksi nykyisessä yritys­maailmassa on ilmasto­kriisiin paneutuneita johtajia, jotka tekevät parhaansa kulkusuunnan kääntämiseksi.

Kapitalismin suurin synti on sen onnistuminen vaurauden luomisessa, ja tämän sivuvaikutuksena päästöt syntyvät. Perisynti on myös markkina­fundamentalistinen illuusio, jonka mukaan markkinat ovat varaukseton siunaus. Siksi amerikkalaiset oikeistopopulistit väittävät ilmastokriisin olevan kiinalaisten ja demokraattien salajuoni.

Republikaanien voitto Yhdysvaltojen seuraavissa vaaleissa voisi olla kuolinisku ilmastopolitiikalle. EU on edelläkävijä, mutta unioni ei yksin pysty kriisiä ratkaisemaan. Isojen päästöjen maat, Kiina ja Yhdysvallat, on saatava EU:n kanssa yhteiseen rintamaan, joka voi vuorostaan patistaa myös muita tarvittaviin toimiin.

Pessimistit katsovat, ettei päästöjä voida kytkeä irti talouskasvusta. Siksi vaaditaan kasvun lopettamista ja kääntämistä negatiiviseksi. Ongelma ei kuitenkaan ole taloudellis-teknisesti ratkaisematon – päästöjä on vähennetty esimerkiksi EU:n alueella ja Suomessa. Greta Thunberg on oikeassa: maailma ei ole tehnyt tosi toimia päästöjen vähentämiseksi. Taakanjaosta on ollut liian vaikeaa sopia, kun monet haluavat olla vapaamatkustajia.

Pääsyy ilmaston lämpenemiseen on rikkaiden maiden kasvihuone­päästöjen kumuloituminen ilmakehään. Siksi rikkaiden maiden tulee kantaa päävastuu torjunta­toimista: kurjuudessa eläviltä ihmisiltä sitä ei voi odottaa.

Myös valtioiden sisällä on kannettava huolta taakanjaosta eri väestö­ryhmien kesken. Päästöjen verottaminen ja siitä saatavien tulojen jakaminen kansalaisille tasasuurina hiiliosinkoina voi joissakin maissa olla järkevä toimi.

On perusteita arvioida, että ilmaston lämpeneminen voidaan ajan mittaan pysäyttää, jos riittävän pontevasti panostetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Lisäksi tarvitaan panostusta tutkimukseen ja mahdollisimman nopeita sopeutustoimia jo tapahtumassa olevaan ilmaston lämpenemiseen. Fossiilisten polttoaineiden edelleen isoja tukiaisia olisi kiireesti leikattava, vaikka öljy- ja hiiliteollisuus sitä lobbauksella vastustavat.

Afrikan maiden auttaminen sopeutustoimien ja energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamisessa olisi kustannustehokasta ilmastonmuutoksen torjuntaa verrattuna siihen, että rikkaat maat toimivat vain kotimaassaan. Suomella on paljon annettava puhtaan teknologian ja metsäpolitiikan saroilla.

Paljon parjattu kapitalismi voisi ongelmistaan huolimatta olla säätelyn ohella suureksi avuksi ilmastokriisin ratkaisemisessa. Kasvihuonepäästöt pitää hinnoitella niin kalliiksi, että on vahvoja kannustimia niiden vähentämiseksi. Ilmastopolitiikan käyttöön valjastettu markkinatalous on tehokas ja jopa välttämätön edellytys ilmastonmuutoksen torjunnan onnistumiselle.

Kuten koronaviruspandemiaa vastaan taisteltaessa, myös ilmaston lämpenemisen ongelma on ratkaistavissa vain politiikan keinoin. Ongelmana ei ole markkinatalous, joka parhaimmillaan on hyvä renki. Oikealle uralle päätyminen vaatii politiikkaa ja ennen kaikkea maailman tasolla poliittista johtajuutta. Sitä soisi löytyvän pian alkavissa Glasgow’n ilmastoneuvotteluissa.

Maailmalla tulisi velkaantumisesta huolimatta investoida paljon ilmastopolitiikan edistämiseksi. Sillä, kuten Uuden testamentin päähenkilö olisi voinut sanoa: mitä hyödyttää ihmistä, jos hän lopettaa valtion velkaantumisen mutta jättää ilmastovelan hoitamatta?

Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja.