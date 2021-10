Helsingin on varauduttava vihreään ilmailuun

Uudet lentokoneet helpottavat koko maan saavutettavuutta.

Uudet saastuttamattomat polttoaineet muuttavat lentotoiminnan, ja siihen on varauduttava myös Helsingissä.

Helsingin Sanomissa (7.10.) viitattiin VTT:n selvitykseen nopeasti käyttöön tulevista sähkökäyttöisistä lentokoneista, mutta koko ilmailu on muuttumassa. Kierrätettävistä raaka-aineista tehtyä vihreää lentopetrolia voidaan käyttää nykyisissä tai nykyisen kaltaisissa lentomoottoreissa, ja akustoon ladattavalla sähköllä toimivia sähkömoottorikäyttöisiä koneita on pian käytössä myös liikenneilmailussa.

Tämän lisäksi sähköllä tuotettu vihreä kaasu on varteenotettava polttoaine. Jo nyt on koneita, joissa polttoaineen kaasupullopatterit vaihdetaan välilaskun aikana täysinäisiin. Kaasua voidaan käyttää joko nykyisen kaltaisen moottorin polttoaineena tai tuottamaan polttokennolla sähköä sähkömoottorille.

Vihreää lentopetrolia syntyy rajalliset määrät ensi sijassa kaukoliikenteeseen, mutta lyhyen matkan lentoliikenne voidaan hoitaa saastuttamattomasti joko sähköllä tai kaasulla.

Nykyisen kehityssuunnan mukaan sähkö- tai kaasukäyttöiset liikelentokoneet ovat pieniä, lyhyen toimintasäteen koneita. Siis oivallisia hoitamaan maan sisäistä ja lähialueen liikennettä nyt vähäisellä käytöllä oleville lentokentille nopeasti ja joustavin vuorovälein. Lentomatkustus voi olennaisesti nopeutua, jos pieniä liikennekoneita operoivien kenttien turvatarkastukset keventyvät.

Uudet koneet helpottavat koko maan saavutettavuutta. Haasteeksi muodostuu Helsinki, jossa Helsinki-Vantaan lentoasema tuskin kykenee vastaamaan joustavasti lisääntyvien operaatioiden tarpeisiin.

Siksi Malmin lentokentän tulevaisuus tulisi ottaa uudelleen harkintaan. Kenttä on helposti saavutettavissa ja se on valmis uudenlaiselle liikenneilmailulle. Kevyet turvajärjestelyt ovat hoidettavissa eikä uusi lentokalusto enää edes aiheuta meluhaittoja. Helsingillä on vielä mahdollisuus varautua tältäkin osin tulevaisuuteen.

Markku Ihantola

diplomi-insinööri, Helsinki

