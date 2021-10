Valkohäntäkauriiden ja metsäkauriiden kantojen kasvu ei ole luonnon kannalta iloinen asia.

Aloitin Helsingin Sanomien luonto­kadon kirjeen­vaihtajana syyskuun alussa, ja aloin heti saada juttuvinkkejä Lounais-Suomen räjähdysmäisesti kasvaneista kaurismääristä. Moni lukija oli huolissaan siitä, mitä suuresti yleistyneet valkohäntäkauriit ja metsäkauriit tekevät kasveille – muuallakin kuin puutarhoissa.

Myös Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat vierailleet tiheimpien kauriskantojen alueilla ja todenneet asian: kauriit ovat parturoineet puhtaaksi mustikkamaita ja syöneet kukkakasveja niin paljon, että monen paikan kasvisto on kokonaisuudessaan muuttunut heinävaltaisemmaksi ja aiempaa yksipuolisemmaksi. Joillakin saarilla kauriit ovat hävittäneet kokonaan tiettyjä kasveja, kuten isoapolloperhoselle olennaisen isomaksaruohon.

Metsäkauris on suomalainen laji, mutta yli sadantuhannen yksilön suuruiseksi kasvanut valkohäntäkauriskanta ei kuuluisi Suomen luontoon. Pohjois-Amerikan tuliainen levisi tänne tarhasta vuonna 1938. Kauriiden yleistymiseen vaikuttaa ainakin talvien lämpeneminen ja luontaisten saalistajien puute.

Helsingin Sanomissa julkaistiin aiheesta maanantaina artikkeli, jossa ilmiötä katsottiin metsästäjien näkökulmasta.

Suurimmaksi ongelmaksi nostettiin liian vähäinen metsästäminen. Sitä taatusti voisikin lisätä entisestään. Toisaalta samassa jutussa kerrottiin, että metsästäjät jatkavat kauriiden mittavaa talviruokintaa.

Ehkä vielä ristiriitaisempaa on se, ettei kauriiden luontaisten vihollisten kantojen anneta kasvaa. Ilves syö kauriita. Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa kuitenkin nyt ilveksen ampumiseen myönnettävien poikkeuslupien määrän lisäämistä. Ministeriö perustelee tätä ihmisen ja ilveksen välisten konfliktien välttämisellä.

Tarinassa on useita tyypillisiä piirteitä. Yhden tai kahden lajin runsastuminen ei ollutkaan merkki siitä, että luonnolla menee hyvin. Ja kun pintaa vähän raaputti, ihmisen vaikutus on mukana joka vaiheessa. Ihminen toi valkohäntäkauriin Suomeen, ihminen ruokki sitä talvisin, ihminen lämmitti ilmaston ja ihminen on päättänyt, että ilveksiä ei saa olla Suomessa liikaa.

Kirjoittaja on luontokadon kirjeenvaihtaja Helsingin Sanomissa.