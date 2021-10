Joulukuiselta ministerikokoukselta toivotaan paljon, mutta jäsenten kannat kauppakysymyksissä ovat yhä kaukana toisistaan.

Kauppadiplomatiassa tunnetaan hyvin mahdollisuuksien ikkunan käsite. Kyse on yleensä kapeasta ajanjaksosta, jolloin asiantuntijat arvioivat edellytykset esimerkiksi kauppaneuvottelujen loppuun saattamiselle tavallista suopeammiksi. Näihin edellytyksiin vaikuttavat avainpelurien linjaukset ja linjanmuutokset, vaaliaikataulut ja erilaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät, joiden uskotaan tarjoavan hedelmällisen maaperän tarvittaville kompromisseille.

Usein kyse on kuitenkin toiveajattelusta.

Kansainvälistä kauppaa sääntelevä Maailman kauppajärjestö (WTO) on ollut pitkään tuuliajolla. Ministerikokous Buenos Airesissa vuonna 2017 päättyi tuloksitta. Kauppaneuvottelut eivät ole edenneet, komiteatyö takkuaa ja riitojenratkaisujärjestelmä lakkasi käytännössä toimimasta joulukuussa 2019, kun Donald Trumpin Yhdysvallat kieltäytyi hyväksymästä valituselimeen uusia jäseniä. Protektionismin nousu, talousnationalismi ja kauppasota ovat aiheuttaneet jännitteitä ja ravistelleet sääntöjärjestelmän rakenteita.

Onnistunutta ministerikokousta kaivattaisiin, ja mahdollisuuksien ikkunaa onkin aseteltu joulukuiseen kokoukseen. Ikkunan on nähty olevan auki monista syistä. Yhdysvaltoihin on saatu hallinto, joka suhtautuu edellistä myönteisemmin monenväliseen yhteistyöhön. Euroopan unionin uudessa kauppastrategiassa on asetuttu voimakkaasti tukemaan monenvälistä kauppajärjestelmää ja WTO:n uudistamista. Järjestön pääjohtajaksi on tullut nigerialainen Ngozi Okonjo-Iweala, jonka odotetaan tuovan uutta dynamiikkaa horrostilaan vajonneeseen Geneven-päämajaan. Globaaleissa ongelmissa on tuntunut olevan tilausta uudenlaiselle ajattelulle ja yhteisille ratkaisuille.

Kyse taitaa kuitenkin olla mahdottomuuksien ikkunasta. Retorisella tuella monenväliselle järjestelmälle ei kyetä sivuuttamaan sisältöongelmia.

WTO:n jäsenten kannat kauppakysymyksissä ovat kaukana toisistaan. Joissain aiheissa, kuten kalastustuissa, on menty edistyksen sijaan taaksepäin. Maataloudessa kysymys julkisista varastohankinnoista ruokaturvan tarpeisiin saattaa ajaa prosessin karille. Ministerikokousjulistuksesta ei ole ensimmäistäkään luonnosta.

Edistymisen hitaus turhauttaa pääjohtajaa, mutta hän ei voi jäsenvetoisessa järjestössä pakottaa ketään mihinkään tuloksiin, jos jäsenet eivät ole siihen valmiita.

EU-jäsenmaat haluaisivat ”rajallisen määrän realistisia tuloksia”, joihin kuuluisi sopu kalastustuista, kaupasta ja terveydestä ja mahdollisesti jonkinlainen julkilausuma kestävästä kehityksestä. Ihannetilanteessa sovittaisiin työohjelmasta WTO:n uudistamiseksi seuraavaan ministerikokoukseen mennessä.

Kaupassa ja terveydessä voidaan päästä parhaassa tapauksessa yhteisymmärrykseen, että rokotteisiin ei kohdistuisi vientirajoituksia. Lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden tai suojavarusteiden kaupan vapauttamiseen – joka olisi WTO:n peruskauraa – ei kuitenkaan ole valmiutta. Pandemia ei selvästikään toiveista huolimatta ole yhdistänyt jäsenkuntaa.

Valopilkkuna on, että suppeamman jäsenjoukon neuvottelut sähköisen kaupan ja investointien helpottamisesta liikkuvat oikeaan suuntaan. Palvelukaupan lupavaatimuksia ja -menettelyjä, kelpoisuusehtoja ja standardeja selkeyttävät käytännöt hyödyttävät koko jäsenkuntaa. Mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille on tarjolla niiden kauppaa helpottamaan pyrkivä julkilausuma.

Kansainvälinen kauppa tarvitsee toimivan sääntöperustan. Suomelle WTO:n painoarvon vahvistuminen on olennaisen tärkeää. Jos ministerikokous kykenisi siunaamaan mainitut valopilkut, maatalouskysymyksiin saataisiin työohjelma, sähköisen kaupan tulleista pidättyminen jatkuisi ja järjestön uudistustyö saisi vihreää valoa, ministerikokousta voisi pitää jopa onnistuneena. Se edellyttää avainpelurien joustoa keskeisissä kiistanaiheissa. Tuntuu epätodennäköiseltä, että palikat loksahtaisivat kohdalleen. Mutta mahdottomuuksienkin ikkuna on joskus auki.

Pasi-Heikki Vaaranmaa

Kirjoittaja on ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.