Kasvatushakkuun jälkeen puut kasvavat eri-ikäisessä metsässä hitaammin kuin tasaikäisessä metsässä, koska niiden kasvua ovat hidastaneet varjostavat suuremmat puut.

Kolme metsäntutkijaa totesi (HS Mielipide 8.10.), että metsänhoitotavan valinta ei saa olla koulukuntakysymys. Toteamus on hyvä, mutta kirjoittajien epäily tutkimustiedon vähyydestä koskien muun muassa jatkuvan kasvatuksen metsien kasvua verrattuna tasaikäisiin metsiin hämmentää.

Todellisuudessa käsitys jatkuvan kasvatuksen tasaikäistä metsää pienemmästä tuotoksesta ei perustu yhteen vaan useisiin Suomessa ja Pohjoismaissa tehtyihin tutkimuksiin, joissa on seurattu eri- ja tasaikäisten kuusikoiden kehitystä. Niiden perusteella tiedetään, että puuston kasvunopeus riippuu yksittäisten puiden kasvun lisäksi myös puuston tiheydestä. Jatkuvapeitteinen metsä on kasvatettava harvana, jotta sinne luontaisesti syntyvillä olisi tilaa kasvaa isoiksi puiksi. Harvapuustoisessa eri-ikäisessä metsässä kasvu hehtaaria kohti jää pienemmäksi kuin tiheämpänä kasvatettavassa tasaikäisessä metsässä.

Kasvatushakkuun jälkeen puut kasvavat eri-ikäisessä metsässä hitaammin kuin tasaikäisessä metsässä, koska niiden kasvua ovat hidastaneet varjostavat suuremmat puut. Tasaikäisessä metsässä kasvamaan jäävät kookkaimmat puut, jotka jo ennen hakkuuta olivat hyväkasvuisia.

Jatkuvan kasvatuksen kasvulaskelmissa käytettävät uudistumisen ja taimien alkukehityksen oletukset ovat usein ylioptimistisia. Jatkuvan kasvatuksen metsässä isojen puiden varjossa luontaisesti syntyvien taimien kasvunopeus on hyvin hidasta verrattuna tasaikäiseen viljelytaimikkoon. Pitkään seuratuista jatkuvan kasvatuksen metsistä tehtyjen mittausten mukaan taimien kasvu puolentoista metrin pituisiksi kestää keskimäärin 20–40 vuotta, kuusikoissa jopa yli 60 vuotta. Tasaikäisissä viljelytaimikoissa tuo pituus saavutetaan runsaasti alle kymmenessä vuodessa. Kun edellä kuvattuja tuloksia on käytetty kasvulaskelmissa, on saatu vahva käsitys siitä, että jatkuvalla kasvatuksella ei päästä läheskään yhtä suureen kasvuun kuin tasaikäisessä metsässä.

Kirjoittajien käsitys siitä, ettei viljelytaimien koko kiertoajan jalostushyödyistä olisi näyttöä, kaipaa myös täsmennystä. Pohjoismaisissa tutkimuksissa esitetyt arviot hyötyjen suuruusluokasta ovat varsin yhdenmukaisia muualta maailmalta saatujen tulosten kanssa. Nopeakasvuisimmilla havupuilla näyttöjä jalostusparannuksista on saatu jo koko kiertoajalta, ja ne tukevat kiertoajan aikana tehtyjä arvioita.

Metsämaan muokkaus herättää paljon tunteita, mutta se on ollut keskeisessä roolissa, kun metsiemme hiilinielu on 60 viime vuoden aikana kaksinkertaistunut ja puuston hiilivarasto on kasvanut noin miljardilla kuutiometrillä.

Kirjoittajat esittivät, että ”jotta rationaalisia päätöksiä voidaan tehdä, on kaikkia metsänhoidon yksityiskohtia tarkasteltava ennakkoluulottomasti”. Tähän on helppo yhtyä. Päätökset metsänhoidosta tulee perustaa eri kriteerejä ja tavoitteita avoimesti tarkastellen ja tutkimustietoon nojaten.

Jari Hynynen

Pasi Rautio

Katri Kärkkäinen

tutkimusprofessoreja, Luonnonvarakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.