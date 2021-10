Vaikka Suomi voi ostaa energiaa myös muualta kuin Venäjältä, vaihdos saattaisi tulla taloudellisesti ja poliittisesti kalliiksi.

Noin puolet Suomessa käytetystä energiasta on venäläistä alkuperää. Monet poliitikot, yritykset ja viranomaiset vakuuttelevat silti, ettei Suomi ole Venäjältä tuodusta energiasta riippuvainen. Energia on virrannut keskeytyksettä, eikä Venäjä ei ole uhannut toimitusten katkaisemisella.

Suomi voi ostaa energiaa muualtakin kuin Venäjältä, eivätkä kotitaloudet ole samalla tavalla riippuvaisia kaasusta kuin Keski-Euroopassa. Suomen monipuolinen energiapaletti, johon kuuluu uusiutuvia energialähteitä, ydinvoimaa, kivihiiltä, öljyä ja kaasua, antaa periaatteessa hyvän turvan toimituskatkoksia vastaan.

Perinteisen energiaturvallisuuskäsityksen näkökulmasta Suomen asiat ovat hyvin. Etenkin ilmastonmuutoksen torjunta on kuitenkin tuonut mukanaan uusia elementtejä, joita ei pidä sivuuttaa EU:n ja Venäjän suhteissa.

Suomalaisten kannattaa olla kiinnostuneita venäläisen energian kulutuksesta, jalostuksesta ja myynnistä syntyvien taloudellisten hyötyjen poliittisista vaikutuksista. Jos joutuisimme ostamaan öljymme, kaasumme, kivihiilemme ja uraanimme jostain muualta kuin Venäjältä, se tekisi bensiinistämme kalliimpaa sekä nostaisi lämmityksemme ja sähkömme hintaa. Kotimaan öljynjalostus pitäisi virittää toisille öljylaaduille. Nesteen tankkerilaivastoa olisi kasvatettava, jotta Pohjanmeren öljyä saataisiin riittävästi Suomeen jalostettavaksi. Suomen pitäisi hankkia kaasua, hiiltä, uraania ja sähköä kalliimmalla muualta kuin Venäjältä. Tämä vähentäisi etenkin valtionyritystemme Nesteen ja Fortumin voittoja ja siten valtionkin tuloja.

Keski-Euroopassa energian hintojen nousu on synnyttänyt protesteja. Välttämättömät mutta epäsuositut ilmastopäätökset satavat populisti­puolueiden laariin. Venäjältäkin tukea saaneet oikeistopopulistit ihailevat Vladimir Putinin autoritaarisen vallan ohella Venäjän öljykulttuuria ja fossiilisen energian runsasta kulutusta.

Energia ja sen hinta ovat keskeisiä sisäpoliittisia kysymyksiä. Energia on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, koska merkittävä osa EU:n energiasta tuodaan unioniin vihamielisesti suhtautuvalta Putinin Venäjältä.

Taloudellisen energiariippuvuuden poliittinen hinta on ollut vaiettu aihe. Vaikutusvaltaisten eurooppalaisten energiayhtiöiden voitontavoittelu on asettunut yhteiseurooppalaisen energia- ja ilmastopolitiikan edelle.

Tämä riippuvuus lieveilmiöineen on palvellut Putinin öljykulttuurin tavoitteita. Se hidastaa energiamurrosta ja ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Taloudellisten menetysten pelossa Euroopan energiayritykset eivät ole vaatineet venäläisiä öljyn- ja kaasuntuottajia rajoittamaan tuotantoketjujen mittavia ympäristöpäästöjä, vaikka EU-alue on suurin venäläisen energian asiakas. Energia ostetaan sieltä mistä halvimmalla saadaan. Venäläinen öljy ja kaasu ovat halpoja osin ympäristövastuun puutteiden takia.

EU:n suunnittelemat hiilitullit olisivat askel oikeaan suuntaan, mutta Putinin hallinto pitää niitä uhkana. Jos EU laajentaisi hiilitullit koskemaan öljy-, kaasu- ja hiiliteollisuutta ja loisi läpinäkyvät ympäristösertifikaatit kestävien tuotantoketjujen luomiseksi, fossiilisektorin tukiaisia saataisiin karsittua. Sekä EU:ssa että Venäjällä luotaisiin edellytyksiä uusiutuvalle energialle. Se ei ole Putinin hallinnon intressissä, mutta Venäjän etu se olisi.

Suomella on monimutkaisia kytköksiä Venäjän energiavirtoihin ja politiikkaan. Valtionyhtiö Fortumin Venäjän-investointien voitot ovat riippuvaisia Fortumin ja Suomen valtion hyvistä suhteista Venäjään. Fortum on kiinni venäläisyhtiö Gazpromin kaasunviennissä Saksaan. Fennovoiman ydinvoimalan rahoittajana ja venäläisen uraanin ostajana Fortum on myös osa Venäjän valtiollisen Rosatom-yhtiön strategiaa, johon kytkeytyvät Venäjän ydinasepelote ja suurvalta-asema.

Suomi ja Eurooppa ovat riippuvaisia Venäjän energiasta. Suomen kannalta riskejä eivät ole niinkään toimituskatkosten tai energiatoimituksilla kiristämisen uhka vaan energian hinnan ja sisäpolitiikan kytkökset sekä taloudellisten menetysten pelko.

Veli-Pekka Tynkkynen

Kirjoittaja on Venäjän ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.

