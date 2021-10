Euroopan unionin tuomioistuin on alkanut kohdata kritiikkiä, joka kumpuaa unioni­maiden kansallisesta politiikasta. Puolan korkein oikeus tulkitsi viime viikolla, että maan perustuslaissa on kohtia, jotka ohittavat säädoshierarkiassa unionin säädökset. Tällainen tulkinta katkoisi EU-järjestelmän juridiset siteet.

Unionin kauhumaa Puola ei ole yksin. Saksan perustuslaki­tuomio­istuin haastoi EU-tuomioistuimen vallan keväällä 2020. Tuomioistuin kyseli, ovatko Euroopan keskuspankin valtavat osto-ohjelmat oikeasuhtaisia. Perustuslakituomioistuin antoi ymmärtää, että vastaus ei välttämättä ole ”kyllä”, vaikka EU-tuomioistuin näin ehti sanoakin.

Suomen perustuslakivaliokunta mittasi kesällä 2020, että elpymisrahasto ei sovi EU:n perussopimuksiin, minkä vuoksi hallitus ei saisi rahastoa hyväksyä. Tällainen unionin oikeusperustan mittailu kuuluu vain EU-tuomioistuimelle.

Juuri nyt EU-tuomioistuimen valta haastetaan myös Britanniassa. Britannia ei aio hyväksyä tuomioistuimelle EU-erosopimuksessa annettua valtaa valvoa, miten Pohjois-Irlannin suhteet unioniin ja emämaahan käytännössä toteutetaan.

Unionin yhteistyötä on pakko kehittää ja syventää, jos haluaa, että EU on tehokas toimija geopoliittisesti ja taloudellisesti. Paikallaan ei voi pysyä, mutta muuttaminen on hankalaa.

Jos Euroopan unionin sisäpoliittisista paineista piirtäisi kolmiulotteisen kuvan, se muistuttaisi merisiiliä. Se, mikä kelpaa pohjoisessa, ei kelpaa etelässä. Se, mikä on solidaarisuutta yhdessä maassa, on siivellä elämistä toisessa. Jossain uskotaan sääntöihin, jossain muualla päämäärä pyhittää keinot. Eri suuntaan sojottavia piikkejä on tuhansia.

Unionin kaipaamia muutoksia ei ristiriitaisten paineiden ja aikapulan vuoksi voida tehdä avoimesti ja perussopimuksia muuttelemalla. Uudistuksia viedään eteenpäin hiljaa hivuttamalla ja paloittain.

EU:n taloudellinen yhteistyö syvenee vauhdilla, mutta muutokset pirstaloituvat. Kokonaisuutta on lähes mahdotonta nähdä. Komissio valmistelee uudistuksia talouskurisäännöksiin, jotka ovat olleet koronaviruspandemian vuoksi hyllyllä. Vanhat vaje- ja velkasäännöt muuttuvat joustavammiksi ja jäsenmaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottaviksi.

EU alkaa jakaa 800 miljardin elpymispaketista apua ja velkaa jäsenmaille. Paketti on yhteistyölle uusi askel, koska se mahdollistaa yhteiseen piikkiin massamitoin otettavan velan. Mukana tulee uusia tulonlähteitä ja komissiolle lisää valtaa ohjailla jäsenmaiden taloutta. Todennäköisesti velka muuttuu pysyväksi osaksi rahoitusta: kun takaisinmaksun aika tulee, velkaa aletaan uusia.

Elpymisrahoituksesta tulee myös kurinpitoväline. Puolan rahoitusosuus on jumissa, koska maa on heikentänyt oikeusjärjestelmänsä riippumattomuutta.

Euroopan keskuspankki (EKP) on avannut rahahanat ja liikahtanut pois vanhalta inflaation vartijan paikaltaan. Keskuspankki on tulevaisuudessa entistä enemmän aktiivinen euroalueen reaalitalouden tukija. Muukin aktiviteetti oli mandaatin mukaan mahdollista, mutta nyt se muu aktiviteetti muuttuu toivottavaksi.

EKP on pitänyt finanssikriisin jälkeen ja pandemian aikana talouden rattaat pyörimässä halvalla rahalla, mutta samalla markkinakuri on nollakorkomaailmassa hiipunut. Kun pandemiahätärahoitus loppuu, EKP joutunee kehittämään uuden rahoitusmuodon, jotta markkinakurin heikentymisen jälkeen velkaantuneet maat eivät aiheuttaisi systeemistä riskiä euroalueelle, kun pandemiarahoitushana pannaan kiinni. Tällaisen ohjelman kanssa voi käydä kuten käynee elpymisrahoitusvelankin kanssa: uusi tapa toimia ui sisään ja jää pysyväksi.

Kaikki nämä suunnan tarkistukset voivat olla paikallaan. Mutta kun merisiilimaailmassa yhteiset päätökset on pakko jättää tulkinnanvaraisiksi ja luovia tulkintoja tarvitaan, kokonaiskuva hämärtyy ja valtaa siirtyy EU-tuomioistuimelle. Vallan mukana tulee muutakin. Tuomioistuin tulee työnnetyksi jäsenmaiden keskinäiseen ja sisäiseen vääntöön. Tuomarista tulee pelaaja.

