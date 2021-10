Monille isovanhemmille paluu entiseen on koronavirusepidemian jälkeen vaikeaa, ja siksi perheiden pitäisi olla aktiivisia.

Koronavirusepidemian aikana monet ihmissuhteet ovat kärsineet, koska lähikontakteja on jouduttu vähentämään. Pahimmillaan jopa lähiomaiset ovat olleet erossa niin, että he ovat saattaneet vieraantua toisistaan.

Vaikka ongelmat koskettavat kaikkia väestöryhmiä, sosiaalinen eristäytyminen on koetellut ehkä pahimmin ikääntyneitä. Monista isovanhemmista on tullut etämummoja ja etäpappoja, joita lapset ja lapsenlapset tavoittavat vain puhelimella tai tietokoneen avulla.

Maskin taakse pakollinen piiloutuminen on lisännyt monella ikääntyneellä tunnetta, ettei heitä enää tarvita tai heidät on jopa hylätty. Pysyttely omissa oloissa on sosiaalibarometrin 2021 mukaan pienentänyt ikääntyneiden elinpiiriä ja vähentänyt liikkumista. Osa ikääntyneistä on eristäytynyt kokonaan koteihinsa, mikä on lisännyt mielen mataluutta, paikallaanoloa ja riskiä toimintakyvyn heikkenemiseen. Ikävät asiat ovat heijastuneet univaikeuksina ja painajaisunina.

On merkkejä siitä, että kaiken tämän seurauksena monille ikääntyneelle isovanhemmalle paluu entiseen on vaikeaa, ja siksi perheiden pitäisi olla aktiivisia.

Epidemiatilanteen parannuttua on aika korjata väljähtyneitä tai kenties katkenneita suhteita. Perheitä on saatava kokoon siten, että mukana ovat myös isovanhemmat. Tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että isovanhempia niin sanotusti vedetään mukaan erilaisiin perheen yhteisiin tapahtumiin, kahvihetkiin ja juhliin.

Isovanhemmat eivät ole vain hyllyllä olevat kuvat tai henkilöitä, joille soitetaan tarkistussoitto, onko kaikki kunnossa. Isovanhemmat ovat lapsenlapsille tärkeitä kanssaeläjiä, lohduttajia, neuvojia ja perinteiden välittäjiä. Useimmille isovanhemmille tämä toiminta on kunnia-asia. He haluavat auttaa perheitä siinä työssä, jossa lapsesta kasvatetaan tuntevaa ja osaavaa ihmistä. Isovanhemmille itselleen on tärkeää, että perheet avaavat ovensa.

Nyt lauantaina 16. lokakuuta vietetään isovanhempien päivää. Se on päivä, jolloin yhteenkuuluvuutta lisäävien yhteisten hetkien viettäminen perheiden eli isien, äitien ja lasten sekä isovanhempien kanssa on hyvä aloittaa. Mutta yksi päivä vuodessa ei riitä. Olisi hyvä, että isovanhemmat olisivat aina läsnä perheiden elämässä. Vain siten päästään epidemian aiheuttamista ongelmista, yksinäisyydestä ja vieraantumisen tunteesta.

Hannu Laaksola

puheenjohtaja, Suomen isovanhemmat ry

