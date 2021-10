Olen huolestuneena seurannut julkisuudessa käytävää koronaroketekeskustelua, etenkin siihen liittyvää vastakkainasettelua rokotettujen ja rokottamattomien kansalaisten välillä. Keskustelu käy kuumana viranomaisten, eri asiantuntijoiden ja kansalaisten toimesta. Ihmisten luokittelu rokotettuihin ja rokottamattomiin on perustavaa laatua oleva huolenaihe.

Muistutan yhteiskunnan vastuusta koko väestöä kohtaan. Meillä on maailmalla huomiota herättänyt ainutlaatuinen julkinen terveydenhuolto. Velvollisuutemme on huolehtia kaikista hoitoa tarvitsevista ihmisistä. Jokaisella ihmisellä on perustuslaillinen oikeus ihmisarvoon ja koskemattomuuteen.

Sairaanhoitajana koen velvollisuudekseni puuttua ihmisarvoa syrjivään käytökseen, ja muistutan hoitotyön eettisistä arvoista.

Ihmisellä on oikeus hoitoon ilman syrjintää, ihmisarvoiseen kohteluun ja oikeus vakaumuksensa kunnioittamiseen. En halua nähdä maailmaa, jossa ihmisarvon loukkaamattomuus kyseenalaistetaan.

Koronapandemiaa ei ratkaista kiihottamalla kansaa toisiaan vastaan. Rokotepakko johtaa harvoin toivottuun tulokseen, tästä on esimerkkejä Suomen historiassa muun muassa isorokkorokotteen kohdalla. Hedelmällisempää on käydä rakentavaa keskustelua syyllistämättä.

Noora Hiekkavirta

sairaanhoitaja amk, Vantaa

