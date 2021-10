Sairauskohtauksen lennolla saanut sai pelästyttäneessä tilanteessa avun kotikielellä.

Matkustin hiljattain Finnairin lomalennolla. Huomioni kiinnitti se, että matkustamohenkilöstö oli kokonaisuudessaan ulkomaalaistaustaista. He eivät puhuneet suomea, ja kaikki palvelu tapahtui englanniksi.

Minulle tuli sellainen olo, että sinivalkoiset siivet eivät ole enää entisen kaltaisia. Mielestäni suomen kieli kuuluu matkustamoon ensisijaisena kielenä Finnairin koneessa. Englannin kielen osaaminen Suomessa on laajaa, mutta luulen, että esimerkiksi vanhusten olisi mukavampaa asioida kotikielellä. Sinänsä minulla ei ollut moitittavaa ulkomaisen henkilöstön toiminnassa.

Paluulennolla tilanne oli ilokseni toinen. Kaikki neljä viisi lentoemäntää ja stuertti palvelivat asiakkaita suomeksi. Minulla oli käytäväpaikka, ja vieressäni istui mukava vanhempi pariskunta. Matkalla jutustelin miehen kanssa ja hän kertoi ajavansa vielä aamuyön aikana kotiinsa.

Yllättäen mies sai hengenahdistuskohtauksen ja hänen tajuntansa heikkeni selvästi. Lähdin kertomaan tilanteesta lentoemännille, jolloin he tulivat paikalle ja alkoivat puhutella pariskuntaa ja analysoida tilanteen vakavuutta. He toivat mukanaan happipullon, ja mies sai nopeasti lisähappea, joka auttoi ja kohtaus helpotti.

Matkan aikana emännät puhuttelivat useaan otteeseen potilasta ja seurasivat hänen vointiaan kiitettävällä tavalla. He kertoivat myös tilanneensa Helsinki-Vantaalle vastaanottovirkailijan, joka auttaisi hotellimajoituksen varaamisessa. Siten he myös ajattelivat pariskunnan turvallisuutta ja suosittelivat, että he eivät lähtisi ajamaan yötä vasten kotiin.

Mietin, miten tämä tapahtuma olisi mennyt, mikäli lentohenkilökunta ei olisi puhunut suomea. Uskon, että sairauskohtauksen saanut henkilö ja hänen vaimonsa saivat nyt hyvin empaattisen ja inhimillisen kohtelun pelästyttäneessä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla kotikielellä.

Suomalainen lentohenkilöstö tarvitsee pandemian jälkeen kaikki mahdolliset työtilaisuudet, ja toivon, ettei Finnair kustannussyistä heitä syrji.

Olli Johansson

Espoo

