Lääkärisuhteen jatkuvuuden on havaittu lisäävän hoidon vaikuttavuutta ja vähentävän terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Toimittaja Jussi Konttinen kertoi oivaltaneensa Keski-Euroopan matkallaan, miten paljon hyvää omalääkärijärjestelmä voi tuottaa (HS 10.10.). Hän näki sieltä kauempaa katsoen metsän puilta.

Erot elinajanodotteessa, joka on toistaiseksi paras käytettävissä oleva terveydenhuollon onnistumisen mittari, ovat Suomessa huomattavia – eivätkä vain miesten ja naisten välillä vaan myös alueiden ja jopa kaupunginosien välillä. Miesten elinajanodote on monessa seutukunnassa alentunut selvästi, osoittaa Tilastokeskuksen tuoreen aineiston analyysi. Esimerkiksi Itä-Lapin miesten odotettavissa oleva elinaika on kahdeksan vuotta lyhyempi kuin vaasalaisilla miehillä. Tällaista kehitystä ei voi pitää hyväksyttävänä minkään arvoperustan nojalla.

Kaikista kansalaisista huolehtiminen on välttämätöntä elinajanodotteen parantamiseksi. Kattavasti toimiva omalääkäri-omahoitajajärjestelmä olisi tärkein yksittäinen menetelmä kohti yhdenvertaistuvan terveyden tavoitetta, mutta meillä sitä on määrätietoisesti vältelty.

Lopullinen kuolinisku omalääkärimallille oli vuoden 1993 valtionosuusjärjestelmän muutos, joka lopetti viimeisetkin valtion ohjausmahdollisuudet kunnissa. Kun kunnat saivat könttäsumman, ne perustivat lääkärinvirkoja lähinnä sairaaloihin. Seurauksena on ollut perusterveydenhuollon palvelujen huono saatavuus sekä potilas- ja kansalaiskeskeisyyden rapautuminen. Terveyskeskuslääkärien potilaskäyntien määrä on jatkuvasti supistunut ja on nyt jonojen muodostumisen perussyy.

Ilmo Parvinen

lääketieteen tohtori

Helsinki

