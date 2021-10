Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina 12. lokakuuta avoimen verkkotilaisuuden jatkuvasta oppimisesta.

Ammatillisen koulutuksen osalta tarvetta on ennen kaikkea niiden yli 300 000 ihmisen kouluttamiselle, jotka ovat vain perusasteen tutkinnon varassa. Myös työn ohessa tapahtuvan oppimisen kehittämistä on tuettava rahoituksellisesti ammatillisessa koulutuksessa paremmin. Korkeakouluissa vastaus löytyy tutkintoja lyhyemmistä täsmäkoulutuksista, joita eivät hidasta organisaatiorajat tai maantieteelliset rajoitukset. Vapaan sivistystyön tavoitteena on esimerkiksi aliedustettujen ryhmien kielitaidon vahvistaminen.

Jokaisen koulutusalan arsenaalista pitäisi löytyä nyt digitaalisuutta, työelämäyhteyksiä ja innovatiivisuutta.

Osku Laukkanen

pedagoginen rehtori, Turun AKK

