Pääkirjoituksessa (HS 8.10.) sivuttiin Saksan energiatilannetta ja -muutosta. Kirjoituksessa annettiin ymmärtää Saksan imevän sähköä muista maista, kun maa yrittää tehdä loikan uusiutuviin energialähteisiin fossiilituotannosta. Meillä Saksa esitetään julkisuudessa usein esimerkkinä maasta, jolle käy huonosti ilmastotyössä, jos luovutaan ydinvoimasta. Saksan energiatilanne ja sen taustat onkin syytä käydä läpi faktojen valossa.

Saksassa tehtiin päätös luopua ydinvoimasta jo ennen Fukushiman ydinonnettomuutta vuonna 2011 sitä mukaa kun voimaloiden käyttöikä päättyisi. Päätös perustui tarkkoihin analyyseihin. Fukushima nopeutti päätöstä sulkea laitokset jo vuoden 2022 loppuun mennessä. Päätös nauttii laajaa kannatusta saksalaisten keskuudessa. Saksa on usean vuosikymmenen ajan määrätietoisesti panostanut uusiutuviin energialähteisiin ja edesauttanut tuuli- ja aurinkovoiman läpimurtoon. Suomessakin tuulivoima on halvin sähkön tuotantomuoto ilman tukia.

Saksa tuottaa suhteessa enemmän sähköä uusiutuvista energialähteistä kuin Suomi – lähes puolet kaikesta – ilman merkittäviä vesivoima- ja bioenergiavaroja. Saksa joutui jo ydinvoimakaudella tasapainottamaan sähköjärjestelmäänsä hiilivoimalla, kuten myös uusiutuvien kanssa. Vuoden 2011 päätös ei ole lisännyt hiilen käyttöä, päinvastoin. Hiilivoimalla tuotetaan vajaa neljännes sähköstä. Lisäksi Saksan sähkön vienti viime vuonna vastaisi lähes koko Suomen ydinvoimatuotantoa.

Saksassa hiilellä on vahva perinne, ja se on luonut paljon työpaikkoja erityisesti itäisissä osavaltioissa. Hiilen kieltäminen vastaisi bioenergian lopettamista Suomessa. Saksan nykyinen hallitus on luvannut lopettaa hiilen käytön viimeistään vuonna 2038 sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämä saattaa aikaistua uudesta hallituskoalitiosta riippuen. Maa tulee tarvitsemaan tilalle paljon uusiutuvaa energiaa ja säätövoimaa – muun muassa energian varastointia, kulutusjoustoja, yhteistyötä Pohjoismaiden suuntaan ja siirtymävaiheessa kaasua, joka korvattaisiin myöhemmin ilmastoneutraaleilla polttoaineilla.

Suurista haasteista huolimatta Saksan ilmastopolitiikka ei ole tilastojen valossa epäonnistunut, sillä maan päästöt ovat pudonneet vuodesta 1990 enemmän kuin Suomessa, jolla on paremmat lähtökohdat hiilineutraaliuteen. Saksan panostuksilla uuteen energiateknologiaan ei leikata vain päästöjä ja ydinvoimaa vaan tähdätään johtajuuteen tämän vuosisadan energiaratkaisuissa. Uuteen panostamalla syntyy työtä ja todellista vihreää kasvua, joka takaa vakaan hyvinvoinnin tulevaisuudessakin.

Peter Lund

professori Aalto-yliopisto, vieraileva professori Saksassa vuonna 2016

