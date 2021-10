Digitalisaation takia elämänhallintani on luisumassa käsistäni.

Olen 75-vuotias ja olen jo täysin pudonnut kelkasta ja syrjäytymässä elämänmenosta. En fyysisesti, mutta elämänhallintani on luisumassa tyystin käsistäni.

Nykyään lähes kaikki asiat, tärkeimmätkin, on osattava hoitaa netissä. Muuta mahdollisuutta ei anneta. Mutta kun en osaa enkä näköjään edes opi, tilanteeni on aivan mahdoton. On sietämätöntä, että asioita jää hoitamatta, kesken tai puolitiehen roikkumaan. Minulta, joka olen hoitanut asiani aina ajallaan, mikään ei enää onnistu. Minulla on enää vain lista asioista, jotka olisi pikimmiten hoidettava mutta joita en pysty hoitamaan. Listalla ovat esimerkiksi kaikki raha-asiat ja terveyteen liittyvät asiat. En uskalla edes ajatella, mikä tilanteeni on kymmenen vuoden kuluttua.

En varmasti ole ainoa, jolle verkossa asioiminen on mahdoton tehtävä. Monilla on onnekseen joku nuorempi perheenjäsen, jota rukoilla auttamaan, mutta kaikilla ei ole.

Pitäisi olla neuvontaa puhelimen päässä, eikä mitä tahansa yliolkaista neuvontaa vaan henkilökohtaista. Neuvoja voisi luvallani avata yhteyden omalta koneeltaan minun laitteeseeni, jolloin hän näkisi ongelmani omin silmin ja voi neuvoa klikkaus klikkaukselta, mitä pitää tehdä.

Neuvontaa pitäisi olla tarjolla meille kaikille, joille digitekniikka on täyttä hepreaa. Sen olisi oltava maksutonta, valtion valvomaa, paikallispuhelumaksun päässä ja kaikkien saatavilla. Tällaista palvelua tarvittaisiin ja pian.

Tuire Mäkelä

Helsinki

