Ydinvoimaan liittyy kalliita riskejä.

Fortumin johtaja Simon-Erik Ollus puolusti ydinvoiman lisäämistä Euroopan unionin kestävyysluokitteluun (HS Mielipide 11.10.). Kirjoituksella haettiin tukea Loviisan ydinvoimalan jatkolle. Yhtä voimalaa puolustava perustelu on kuitenkin hatara EU:n mittakaavassa.

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (taksonomian) tarkoituksena on vahvistaa finanssimarkkinoille kriteerit sen määrittämiseksi, pidetäänkö jotakin taloudellista toimintaa ympäristön kannalta kestävänä.

Ensimmäisen kriteerin mukaan toiminnan on edistettävä merkittävästi yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. Yhtenä ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä, mutta tavoitteita on muitakin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden suojelu. Jos toimintaa tarkastellaan vain yhdestä näkökulmasta, sen ulkoiskustannukset voivat kohdentua toiselle ympäristön osa-alueelle.

Toisena kriteerinä onkin, ettei aiheuta merkittävää haittaa EU:n taksonomia-asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. Lisäksi edellytetään vähimmäistason suojatoimia ja tiettyjen teknisten arviointikriteerien täyttymistä.

Ydinvoima ei ole ongelmatonta taksonomian ympäristökestävyyden valossa. Ydinvoimasta aiheutuu ylisukupolvinen jäteongelma, sillä radioaktiivinen ydinjäte pitää eristää ympäristöstä luotettavasti yli 100 000 vuoden ajaksi. Vaikka Suomeen rakennetaan ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa, muun Euroopan välivarastoissa on massiivinen ja edelleen kasvava ydinjäteongelma. Esimerkiksi Saksa vasta etsii loppusijoituspaikkaa ydinjätteille. Jos Euroopan ydinjätteet koottaisiin yhteen, sen on arvioitu olevan 90 metriä korkeampi kuin maailman korkein rakennus Bjur Khalifa (828 metriä) Dubaissa.

Ydinvoiman haaste on korkea ympäristöllinen riskitaso onnettomuustilanteissa. Tšernobylin tai Fukushiman kaltainen onnettomuus EU:ssa aiheuttaisi mittaamattomat vahingot ihmisten terveydelle ja luonnolle. Uuden voimalan rakentaminen on kallista ja aikaa vievää riskeihin varautumisen takia.

Vanhoja ydinvoimaloita rakennettaessa ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ei vielä tunnistettu. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Helteet, rankkasateet, tulvat ja maanvyörymät lisäävät riskejä ydinvoimaloille ja ydinjätteiden väli- ja loppuvarastoinnille Euroopassa. Jopa Loviisan voimala on joutunut rajoittamaan toimintaansa meriveden korkean lämpötilan vuoksi.

Ydinvoimaloihin liittyy myös taloudellinen riski. Maailmalla ydinvoima ei kykene kilpailemaan uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian kanssa. The Financial Times -lehden mukaan yksityiset sijoittajat karttavat monimutkaisia ja turvallisuusjärjestelmiltään kalliita ydinvoimalahankkeita.

Ratkaisuksi alan rahoitusongelmiin on tarjottu pienvoimaloita, mutta miten niiden turvallisuus taataan ja ydinjäte käsitellään? Ydinvoima haluttaisiin lisätä kestävän rahoituksen taksonomiaan sijoitusten saamiseksi toiminnalle. Ympäristöllisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta lisäys ei kuitenkaan olisi ongelmatonta.

Kai Kokko

ympäristöoikeuden professori

varajohtaja, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti

