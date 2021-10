Rajoitukset purettiin ennenaikaisesti, vaikka sitä ei kehdata myöntää.

Varsin pitkään on joukolla taivasteltu sitä, kuinka vastuutonta on jättää koronarokotukset ottamatta. Sankoin juristivoimin on myös pohdittu, kuinka vähän lainsäädäntömme puitteissa on tehtävissä. On annettava jokaisen itse päättää, miten menettelee terveytensä kanssa. Ehkä tasa-arvoista ei ole sekään, että rokotus antaisi yksille paremmat oikeudet kuin toisille.

Samaan aikaan on ryhdytty poistamaan koronarajoituksia siinä toivossa, että rokotuskattavuus jo riittäisi. Elinkeinotoiminta ja erityisesti tapahtumatalous ja kulttuuripalvelut ovat vihdoin pääsemässä alhostaan.

Mutta sitten käy ilmi, että kysymys olikin toiveajattelusta. Sairaalat kuormittuvat jälleen, elinpäivät päättyvät monilta turhan aikaisin, ja suuri joukko menettää terveytensä pysyvästi.

Terveyspalvelut ajetaan jälleen kerran pitkien odotusaikojen masentavaan erämaahan. Korkealta taholta on kuitenkin todettu, ettei yhteiskuntaa voida sulkea sen vuoksi, etteivät jotkut halua ottaa rokotusta. Tätä pohdiskelua on raskasta seurata. Sille on leimallista uupumuksen ja umpikujan tuntu.

Olisiko kuitenkin ajateltavissa, että vaivalloisesti aikaansaatu rokotuspassi värvättäisiin avuksi? Sen osaltahan on jo lähes kaikki toivo mennyt, kun passia ei tarvita juuri missään koronarajoitusten poistuttua. Varmaankin laajasti ymmärretään, että rajoitukset purettiin ennenaikaisesti, vaikka sitä ei kehdata myöntää.

Nyt voitaisiin reilusti todeta ilman pelkoa yhteiskunnan lamaantumisesta, että rajoituksia tarvitaan, mutta ne eivät koske niitä, joilla on rokotussuoja kunnossa. Pelättyjä taloudellisia vahinkoja ei tulisi, ja samalla saataisiin kunnon kannustin rokotusten ottamiselle. On jo nähty, etteivät puheet vastuullisuudesta ja yhteisestä hyvästä paljon paina tälläkään rintamalla.

Matti Salmenperä

oikeustieteen lisensiaatti, Kerava

