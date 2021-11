Henkilöstön saatavuuteen ja palvelujen laatuun liittyvät pulmat ovat systeemisiä, ja niiden ratkaiseminen vaatii uutta ajattelua.

Viime vuosina on tullut tavaksi säätää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömitoituksia eri palveluihin. Esimerkiksi viime kesän aikana järjestettiin lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta. Uudistuksen tavoitteena on taata iäkkäiden ihmisten toimintakykyä turvaavat palvelut oikea-aikaisesti. Tarkoituksena on edistää asumisen ja palvelujen monimuotoisuutta sekä selkeyttää hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen kokonaisuutta.

Lausuntokierros tuotti 85 lausuntoa. Valtaosassa esitettiin syvä huoli riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön takaamisesta ikäihmisten ja myös lapsiperheiden palveluissa.

Esimerkiksi sopii myös lastensuojelulain uudistaminen. Hallitus antoi lokakuussa eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen, jonka mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022–2023. Vuodesta 2024 mitoitus olisi 30 lasta sosiaalityöntekijää kohden.

Uudistuksen lausuntokierroksella moniin esityksen yksityiskohtiin suhtauduttiin myönteisesti. Tämä ei ole ihme – onhan jo vuosikausia puhuttu siitä, kuinka monta asiakasta sosiaalityöntekijän vastuulla voi varsinkin avohuollon lastensuojelussa olla.

Henkilöstömitoitukseen on tärkeää kiinnittää huomiota, mutta se ei yksin riitä ratkaisemaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja laatuongelmia.

Ei ole itsestään selvää, että henkilöstömitoituksiin saadaan tarvittavat taloudelliset resurssit. Toisaalta on epäselvää, miten ja mistä henkilöstömitoituksien vaatima joukko työntekijöitä saadaan rekrytoitua. Ei myöskään ole välttämättä tietoa siitä, miten olemassa olevat koulutusjärjestelmät taipuvat kasvavaan koulutus- ja pätevöitymistarpeeseen.

Henkilöstön saatavuuteen ja palvelujen laatuun liittyvät ongelmat ovat luonteeltaan systeemisiä. Ne kietoutuvat toisiinsa eikä niihin ole helppoja ratkaisuja. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista ajattelua alan rekrytointikäytännöissä, koulutusjärjestelmien uudistamisessa, osaamisen tunnustamisessa ja johtamisessa.

On myös kiinnitettävä huomiota palvelujärjestelmien rakenteellisiin kysymyksiin, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen, organisaatioihin ja henkilöstön kannustimiin sekä tietysti myös palkkausjärjestelmiin.

Työkyvyn, osaamisen ja työn mielekkyyden johtaminen ovat jo nyt keskeisiä johtamisen teemoja sote-sektorilla, ja on todennäköistä, että niiden merkitys vahvistuu entisestään lähivuosina. Mahdollisuus käyttää ja uudistaa omaa osaamistaan sekä arvostava ja ihmislähtöinen johtaminen vaikuttavat suoraan alan vetovoimaisuuteen, henkilöstön pysyvyyteen ja palvelun laatuun.

Elämme kehityksen murroskohdassa, jossa avautuu kaksi toisistaan poikkeavaa tulevaisuudenkuvaa. Kutsumme niitä filosofi Esa Saarista mukaillen alarekisterin ja ylärekisterin perspektiiveiksi. Alarekisterin perspektiiville on leimallista pysähtyneisyys ja uusien ratkaisujen etsimisen vaikeus. Muutoksen sijaan uhkana on, että sote-sektorilla käperrytään omien etujen puolustamiseen. Julkista keskustelua hallitsee puhe siitä, mikä ei toimi – ei se, mikä toimii.

Ylärekisterin perspektiivissä muutokseen suhtaudutaan uteliaasti ja ennakkoluulottomia ratkaisuja etsien. Samalla muistetaan olla ylpeitä siitä, mitä sadattuhannet sote-ammattilaiset Suomessa jo päivittäin tekevät. Hienointa on, ettei ylärekisterin perspektiivi ole utopiaa. Tulkintamme puolesta puhuu erityisesti se, että sote-ammatit ovat kansalaisten silmissä arvostettuja, palvelujen laatu kestää kansainvälisen vertailun ja järjestelmä tuottaa palveluja kustannustehokkaasti.

Ne hyvinvointialueet menestynevät jatkossa parhaiten, jotka oivaltavat sote-sektorin henkilöstön saatavuuden ja palvelulaadun puutteellisuuksien systeemisen luonteen ja onnistuvat miettimään niihin liittyen kestäviä, vaikuttavia ja palvelujen käyttäjienkin kannalta mielekkäitä ratkaisuja.

Petri Virtanen

Harri Jalonen

Marika Tammeaid

Virtanen ja Jalonen ovat professoreita ja Tammeaid on väitöskirjatutkija Vaasan yliopistossa.

