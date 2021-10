Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa tuloillaan olevasta koronapassista.

”Jos tai kun eduskunta ottaa myönteisen kannan, passi voidaan ottaa käyttöön jo tulevana viikonloppuna tilanteissa, joissa laki sen sallii.”

”Tällaisia tilanteita on tosin näköpiirissä paljon vähemmän kuin viime keväänä tai kesänä. Koronapassia voidaan käyttää vain sellaisissa paikoissa, joita koskevat voimassa olevat rajoitukset. Tästä seuraa, että tällä hetkellä koronapassia päästään hyödyntämään enää lähinnä ravintoloissa ja yökerhoissa rajoitusten tultua puretuiksi melkein kaikkialta muualta.”

”Toisin olisi ollut vielä keväällä tai kesällä. Silloin rajoitukset kahlitsivat esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia niin pahoin, että koronapassi olisi ollut suureen tarpeeseen. Hallitus ei kuitenkaan vielä tuolloin innostunut edistämään asiaa kantaessaan huolta kansalaisten yhdenvertaisuuden puolesta. Kahdesti rokotettuja kun oli keväällä niin vähän, että koronapassi olisi jäänyt vain harvojen hyödyksi. Rokotekattavuuden vahvistuminen syksyn tullen pyyhki tämän huolen hallituksen mielestä.”

”Toki epidemia voi tästä vielä ryöpsähtää niin paljon pahemmaksi, että hallituksen ja alueellisten viranomaisten on alettava taas kiristää rajoituksia terveydenhoidon kantokyvyn turvaamiseksi. Siinä tapauksessa koronapassillekin tulisi nykyistä enemmän kysyntää.”

Karjalainen harmittelee, että koronapassi tulee myöhässä.

”Samalla tavalla kuin venkoilu kasvomaskien kanssa, myös viivyttely koronapassin kanssa on hämmentänyt suomalaisia ja antanut kasvualaa koronan ja koronarokotusten kieltäjille. Vaikka rokotettuja suomalaisia on jo paljon, koronapassi on kuitenkin tarpeellinen työkalu, sen viime päivät ovat osoittaneet. Suomen rokotekattavuus ei ole nousemassa niihin mittoihin, mihin sen luuli nousevan ja olisi pitänyt nousta. Rokottamattomia yli 12-vuotiaita on vielä satojatuhansia, aivan liian paljon.”

”Alueilla rohkeutta rajoituksiin ja koronapassin käyttöön pitää olla tarvittaessa paljon matalammalla kynnyksellä kuin on hallituksella. Yritykset ja tapahtumat pitää voida pitää avoinna ja ihmisten pitää voida uskaltaa käyttää palveluja turvallisesti. Vaikka rajoitukset on poistettu käytännössä kokonaan, pelko pitää monen poissa tilaisuuksista. On kuunneltava muitakin kuin ravintolayrittäjiä.”

Turun Sanomat pitää koronapassia kelpo työkaluna, joka ei yksin riitä.

”Passin teho on täysin kiinni siitä, kuinka tiukasti käyttövaatimusta noudatetaan. – – Tällä hetkellä passi toisi muutoksia lähinnä yökerhojen toimintaan. Yhteiskunnan palvelujen pitäminen auki on toki hyvä tavoite.”