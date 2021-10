Vastuu kasvaa, kun ajoneuvon massa kasvaa.

Vihtiläinen Matti Leppänen kirjoitti (HS Mielipide 10.10.) eri liikkujaryhmien velvollisuuksista liikenteessä. Niin vanha kuin myös kesäkuussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki koskettaa kyllä jokaista liikkujaa. Myös tieliikennelakiin kirjatut periaatteet ohjaavat kaikkia toimimaan vaaraa ja vahinkoa välttäen ja toiset liikkujat huomioiden.

Riippumatta kulkutavasta yksittäisellä liikkujalla on vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta. Vastuunjakoa kuvataan usein termillä jaettu vastuu. Suurinta vastuuta kantavat viranomaiset ja järjestelmän suunnittelijat, joiden tehtävänä on rakentaa liikennejärjestelmästä sellainen, ettei inhimillinen virhe johda vakaviin seurauksiin.

Jokaisella tienkäyttäjällä on myös vastuu turvallisuudesta. Vastuu kasvaa, kun ajoneuvon massa kasvaa.

Tämä näkyy myös lainsäädännössämme. Raskaan liikenteen kuljettajan koulutus ja vastuut ajolepoaikoineen poikkeavat merkittävästi vaikkapa pyörällä liikkuvan ihmisen vastuista. Toki pyöräilijän on tiedostettava olevansa ajoneuvon kuljettaja ja toimittava roolinsa mukaisesti. Satulassakin istuvan kuljettajan on esimerkiksi suojatiellä annettava tietä jalankulkijalle.

Myös jalankulkijalle on asetettu vastuita. Yksi on heijastin, jonka käytöstä kirjattiin pykälä tieliikennelakiin jo vuonna 1983. Nykymuodossa kirjaus kuuluu: ”Jalankulkijan on pimeällä liikkuessaan yleensä käytettävä heijastinta.” Käyttämättömyydestä ei seuraa sanktioita.

Ihminen, ihan jokainen meistä, tekee kuitenkin virheitä, myös liikenteessä. Jos virheitä sattuu, jokaisen liikkujan mahdollisuutena ja vastuuna on toimia niin, ettei vahingosta seuraa suurempaa. Eli kuljetaan liikenteessä siten, että voimme reagoida toisten toimintaan.

Meeri Sorjonen

yhteyspäällikkö, Helsingin toimipiste

Liikenneturva

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.