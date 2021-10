Itämeren hyvinvoinnin eteen kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain.

Itämeren hyvinvointia ja siihen vaikuttamista on käsitelty ilahduttavasti mediassa syksyn aikana. Yksittäisiä aloitteita ja keskustelua yhdistää selkeä ymmärrys yhteistyön tarpeesta: Itämeren hyvinvoinnin eteen kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain. Euroopan Alueiden komitean kauden alettua tammikuussa 2020 käynnistimme sisämeremme ympäröivien alueiden yhteisen Itämeri-ryhmän. Siinä on jäseniä kaikista merta ympäröivistä maista, ja puheenjohtajuus on meillä Suomessa.

Ryhmän tavoitteena on yhdistää moninaiset toimenpiteet, mitä Itämeren äärellä tehdään ja saada näin aikaan enemmän vaikuttavuutta. Monimutkaistuvassa ja keskinäisriippuvaisessa maailmassa yhteistyö on pärjäämisen edellytys. Kukaan ei pärjää yksin, ei ihminen, ei yritys, kaupunki, maakunta eikä edes valtio.

Tulevaisuudessa ja viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa merkitystä on yhä enemmän verkostoilla ja vuorovaikutuksella. Valta muuttaa muotoaan, demokratian olemus on muuttunut sosiaalisen median myötä nopeammaksi, ja koko demokraattista malliakin haastetaan.

Kuten Sitran megatrendeissä 2020 todetaan: ”Hämmennys vallankäytön muotona yleistyy. Tulevaisuuden kannalta oleellista on vähentää hämmennystä ja vastakkainasettelua ja samalla päättää yhdessä nopeista toimista yhteiskunnan uudistamiseksi.” Siksi uskomme, että Itämerenkin ongelmat ratkaistaan yhteistuumin, pala kerrallaan.

Maailman merien yksi suurimpia ympäristöongelmia on muovi. Voisiko Itämeri olla maailman ensimmäinen muoviton meri? Tämä tavoite on liian suuri yhdenkään hankkeen yksin saavutettavaksi mutta yhteistuumin mahdollinen. Samalla se veisi eteenpäin historiallisesti merkittävän sisämeremme kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä.

Meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki keinot ja kaikkien eri toimijoiden nokkeluus, kiertotalouden keinot ja yritysten innovaatiot onnistuaksemme, ja monistettava hyvät työskentelytavat. Ryhmän aloittaessa sovimme yhteiseksi pyrkimykseksemme muovittoman Itämeren. Haastamme kaikki eri toimijat mukaan. Paremman tulevaisuuden tähden.

Sari Rautio

Alueiden komitean jäsen, Itämeri-ryhmän puheenjohtaja

Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.