Moni taloyhtiö irtautuu kaukolämmöstä ja teettää maalämpöhankkeen yksityisellä yhtiöllä. Helsingin tulee toimia nopeasti säilyttääkseen energiainfran itsellään.

Viikoittain tulee uutisia siitä, että Helsingin kaupungin energiayhtiön Helenin asiakkailla on omia maalämpöhankkeita ja taloyhtiö irtautuu kaukolämmöstä. Hankkeen toteuttaa aina jokin yksityinen yhtiö. Taustalla on helsinkiläisten taloyhtiöiden tarve hakea suojaa uhkana oleville suurille kaukolämmön hinnankorotuksille.

Maalämpöjärjestelmiä myyvät yksityiset yritykset hyötyvät nyt tästä tilapäisestä markkinahäiriöstä, jonka syynä on Helenin kallis fossiilinen polttoaine. Kuluu vielä vuosia ennen kuin Helen on vaihtanut lämmönlähteensä.

Helsingin tulee toimia nopeasti säilyttääkseen energiainfran itsellään. Yksi keino on perustaa uusi kaupungin omistama yhtiö, joka toteuttaa pelkästään maalämpöhankkeita kokonaisille asuntoalueille ja myös yksittäisille taloyhtiöille. Vanha lämpösopimus siirtyisi tälle uudelle yhtiölle, ja taloyhtiö saisi energiaremontin hyödyt suoraan itselleen edullisempana lämpönä kilpailukykyisellä hinnalla.

Uuden yhtiön konsepti olisi täysin sama kuin yksityisillä yhtiöillä: rakennetaan maalämpöjärjestelmä, otetaan lämpö talteen poistoilmasta, asennetaan aurinkokerääjät ja liitetään kohde Helenin valvomoon. Tällöin on mahdollista toteuttaa myös talokohtainen viilennys ja raportoida taloyhtiön hiilidioksidipäästöt kuukausitasolla.

Tavoitteena on hiilineutraali taloyhtiö. Monet taloyhtiöt hoitaisivat tämän energiaremontin mieluummin suoraan kaupungin yhtiön kanssa kuin menisivät riskialttiisiin sopimussuhteisiin yksityisten yhtiöiden kanssa. Kyseiset yhtiöt on helppo myydä edelleen sijoitusyhtiöille. Tällaista kehitystä on jo nyt nähtävissä suurissa maalämpöyhtiöissä. Riskinä on, että taloyhtiö joutuu ennen pitkää kansainvälisten sijoitusyhtiöiden armoille. Pääomat hakeutuvat nyt voimakkaasti tällaisiin hankkeisiin.

Helenin ja sen omistajan Helsingin kaupungin tulee pitää energian perusinfra omissa käsissä, kun mennään kohti hiilineutraalia Helsinkiä.

Matti Laukkanen

diplomi-insinööri

asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Herttoniemenranta, Helsinki

