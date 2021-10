Virka-apua ei koskaan pyydetä turhaan vaan vain silloin, kun väkivallan uhka on todellinen ja poliisia todella tarvitaan.

Sisäministeriö on käynnistänyt lakihankkeen, jonka tarkoituksena on tehdä poliisin antamasta virka-avusta lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle maksutonta. Tämä on erinomainen hanke. Sosiaalityötä tehdään usein myös väkivallan uhan alla, ja silloin tarvitaan yhteistyötä poliisin kanssa.

Lastensuojelu ja sosiaalipäivystys eivät kuitenkaan ole ainoat sosiaalihuollon alat, joilla poliisin virka-apua tarvitaan. Teen töitä työikäisten sosiaalipalveluissa. Johdettavanani on työikäisten sosiaalityö ja kotoutumista edistävä palvelu. Asiakkaina on aikuisia, joilla ei ole kotona asuvia lapsia.

Meillä Hämeenlinnassa aikuisten ja ikäihmisten kanssa tehtävä sosiaalityö on osin päivystyksellistä (virka-aikainen sosiaalipäivystys), ja työ on erittäin paljon muuta kuin toimistotyötä.

Ajatus siitä, että aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö olisi vain toimistossa tehtävää toimeentulotuen myöntämistä, on väärä. Tapaamme lähes kaikki asiakkaat kasvotusten ja teemme paljon kotikäyntejä. Aina silloin tällöin joudumme pyytämään poliisin tai lääkärin virka-apua.

Virka-apua ei koskaan pyydetä turhaan vaan vain silloin, kun väkivallan uhka on todellinen ja poliisia todella tarvitaan. En näe mitään syytä, miksi lakihankkeessa ei ulotettaisi poliisin virka-avun maksuttomuutta myös aikuisten kanssa tehtävään sosiaalityöhön.

Toivon, että lakiuudistusta tehtäessä huomioidaan sosiaalihuollon suorittava porras kokonaisuutena eli laissa myös aikuisten kanssa tehtävässä sosiaalityössä poliisin virka-apu olisi maksutonta.

Katri Pellinen

palvelupäällikkö, sosiaalisen tuen palvelut

Hämeenlinnan kaupunki

