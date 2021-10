Lääkäreiden eettinen velvollisuus on osallistua myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Yksilön vapaus voi estää koronan hoidon onnistumisen. Mitä voisimme tehdä?

Lääkärin tulee hoitaa potilastaan yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Potilaalla on täysi oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta hoidosta, myös rokotuksesta.

Lääkärin tulee hoitaa potilaitaan lääketieteellisen hoidontarpeen perusteella. Kirjoituksestani (HS Mielipide 11.10.) syntyi vääristyneesti juonne ”itse aiheutetuista” sairauksista. Painotan, että kaikkia pitää aina hoitaa, kun on tarve. Käsittelin vain tarttuvaa epidemiaa, jonka hoito edellyttää kaikkien sitoutumista etsien keinoja rokotusmotivaatioon.

Lääkäreiden eettinen velvollisuus on osallistua myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jotta ennaltaehkäisyn ja hoidon edellytykset voisivat toteutua. Olen huolestunut rokotuskattavuuden nousun hidastumisesta.

Yksilön vapaus voi estää koronan hoidon onnistumisen. Mitä siis voisimme tehdä? Eettisessä keskustelussa herätetään ajatuksia pikemminkin kuin kerrotaan ratkaisuja. Pyrin herättämään ajatuksia ja keskustelua.

Vuonna 1985 polioepidemian uhatessa kansa otti elävän rokotteen sokeripalassa, eikä epidemiaa tullut. Tällaista yhteisvastuuta tarvitsemme nyt, sillä koronaepidemia ei ole ohi.

Liikennekuolemia 50 vuotta sitten oli yli 1 200 vuosittain, jonka vuoksi säädettiin turvavyö- ja kypäräpakko. Sitä vastustettiin yksilön vapautta rajoittavana, mutta kuitenkin asetettiin sanktioksi sakkorangaistus ilmentämään yhteiskunnan tahtotilaa. Tietenkin kaikki ilman kypärää tai turvavyötä onnettomuuteen joutuneet hoidettiin. Lääkärin edessä ei ole syyllisiä vaan potilaita.

Vakavan epidemian kanssa tilanne on analoginen, ja yhteiskunta voi auttaa omilla päätöksillään ihmisiä tekemään kokonaisuutta ja lähimmäisiä ajatellen vastuullisia päätöksiä. On ihmisiä, joiden immuunipuolustus on erittäin heikko. Muiden ottamat rokotukset suojaavat heitä.

Tarkoitukseni oli houkutella ratkaisuja eettiseen pulmaan huomioiden ja kunnioittaen mainitsemiani ikiaikaisia lääkärinetiikan periaatteita. Eettisiin ongelmiin harvoin on helppoja vastauksia, mutta vain avoimella keskustelulla argumentoiden niitä voidaan löytää.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos, Turku

