Toimittaja Valtteri Parikka kirjoitti (HS 13.10.), että valtiotieteellisen tiedekunnan kiusaamiskyselyn mukaan viestinnän opiskelijat ovat joutuneet muiden opiskelijoiden kiusaamisen kohteeksi. Tiedekunnan henkilökunta ja ainejärjestöt ovat tiettävästi ottaneet tiukasti kantaa viestinnän opiskelijoiden kiusaamiseen ja vähättelyyn.

Minkäänlainen syrjintä, kiusaaminen tai seksistiset kommentit eivät kuulu ammatilliseen tai toisia ihmisiä kunnioittavaan käyttäytymiseen. Pääaine, osaamisen painopisteet tai sukupuoli eivät ole korkeakouluopinnoissa tai työelämässä peruste kiusaamiselle tai väheksymiselle.

Omaa asemaa ei nosteta toisia vähättelemällä – kunnioittamalla erilaisia ihmisiä, aloja ja osaamista pääsee paljon pidemmälle.

Ammatillinen ja tulevia työelämän kollegoita arvostava käyttäytyminen lähtee jo korkeakouluopinnoista. Opiskelijana opitut asenteet ja muodostetut suhteet kantavat myös pitkälle työelämään. Monet opinnoista tutut kasvot kohdataan myös työelämässä. Uran alkuvaiheessa onkin syytä pohtia, millaisena asiantuntijana haluat, että sinut tunnetaan tulevaisuudessa.

Viestintä on laaja ja monipuolinen ala, joka on organisaation johtamisen ja liiketoiminnan ytimessä. Toisia arvostavan vuorovaikutuksen ja argumentaation taidot ovat tärkeitä työelämätaitoja, joihin kannattaa panostaa jo opiskeluaikana. Kaikki ihmiset ja eri alojen edustajat viestivät ja tarvitsevat viestintää – vain harva on kuitenkin ammattilainen.

Anni Haaparanta

viestintäpäällikkö

Nelli Sajakoski

viestintäsuunnittelija

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

