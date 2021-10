Tyttöjen talossa kokoontuvat ryhmät ovat äärimmäisen merkityksellisiä kävijöilleen.

Espoon kaupunki aikoo sulkea kokonaan Tyttöjen talon (HS 15.10.). Sulkemisella tavoitellaan 126 000 euron vuotuista säästöä.

Uutisessa kerrottiin, että Tyttöjen talon toiminnassa on vuosittain noin 700 nuorta, joista puolet on vakituisia kävijöitä. Yhtä vakituista kävijää kohden kaupungin säästötavoite on siis 360 euroa. Koko kävijämäärällä laskettuna kyse on 180 euron säästötavoitteesta yhtä nuorta kohden. Myös ikähaarukan kaventaminen on vaarallinen ajatus. Ongelmat koskevat yhä nuorempia tyttöjä ja toisaalta nuoret aikuiset ovat vakavassa vaarassa jäädä haasteidensa kanssa täydellisen yksin.

Kansallista hätätilaa muistuttavien tietojen erityisesti tyttöjen mielen hyvinvoinnin ongelmista pitäisi puhutella meitä kaikkia. Tyttöjen talon toimintaa tuntevana tiedän, että erityisesti niissä kokoontuvat ryhmät ovat äärimmäisen merkityksellisiä kävijöilleen. Syömishäiriöt, mielen ongelmat, seksuaaliterveys, yksinäisyys, väkivaltakokemukset ja monet muut hyvinvointia vakavasti uhkaavat ilmiöt ovat näiden pienryhmien aiheina.

Setlementtien Tyttöjen ja Poikien talojen henkilökunnalla on ryhmämuotoiseen auttamistyöhön soveltuva koulutustausta. Terapeuttinen elementti näissä ryhmissä on myös se, että vaikeankin asian äärellä voidaan olla turvallisesti porukassa. Nuoruus on porukoissa elämisen aikaa.

Valitettavasti Espoon kaupunki ei ole säästöideansa kanssa yksin. Monet kunnat etsivät säästökohteita. Samoin tekee valtio, joka miettii miten paikata Veikkauksen tuottojen väheneminen. Sosiaalialan järjestötyön näkökulmasta yhtälö on epätoivoinen. Järjestöissä tehtävä yhteisölähtöinen sosiaalityö ja sen vaikuttavuus ovat vaarassa kadota. Siihen meillä ei yhteiskuntana totisesti ole varaa.

Sulkemalla Espoon Tyttöjen talon Espoon kaupunki ei säästä mitään. Ne asiat, jotka nyt hoituvat Tyttöjen talon ryhmissä ja yksilötyössä, tulevat näkymään julkisen sektorin sosiaalityön, terveydenhuollon ja lastensuojelun kuluina moninkertaisina.

Pentti Lemmetyinen

Setlementtiliiton toimitusjohtaja

Sekasin Chat -valtuuskunnan puheenjohtaja

