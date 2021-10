Tärkeintä on palauttaa lasten ja nuorten usko aikuisten kykyyn auttaa.

Kaikki nuorten kokema psyykkinen pahoinvointi ei johdu perheolosuhteista, eikä lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen ole vain mielenterveyspalvelujen kehittämistä. Lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan ja tuhotaan joka päivä kouluissa ja erilaisissa harrasteryhmissä.

Kiusaamiseen liittyvät yhteydenotot Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin palvelussa ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Chatissa yhteydenottoja aiheeseen liittyen on tehty yli kaksinkertainen määrä ja puheluissa kolmannes viime vuotta enemmän. Nuoret eivät monestikaan kerro kokemuksistaan lähellään oleville aikuisille. Palveluun yhteyttä ottavilla nuorilla on valitettavasti vain vähän luottamusta siihen, että aikuiset voisivat auttaa.

Vaikka julkisessa keskustelussa vakavat väkivaltatapaukset korostuvat, on suora fyysinen väkivalta harvinaisempaa. Sen sijaan monen lapsen koulunkäyntiä varjostaa jatkuva henkinen väkivalta, kuten haukkuminen, mitätöinti sekä rasistiset loukkaukset. Kaikkein vaikeimmin aikuisen havaittavissa oleva kiusaamisen muoto on systemaattinen ulkopuolelle jättäminen: lapsi tai nuori tehdään näkymättämäksi ja hänen osallistumisensa ja liittymisenä ryhmään estetään. Koska sitä on vaikeampi havaita, saa se helposti kroonisen muodon.

Osa yhteydenottajista kertoo olleensa yksin, ryhmän ulkopuolelle suljettuna, koko kouluaikansa. Tunne siitä, että on ikäistensä joukossa näkymätön, on fyysiseen kipuun verrattava tila. Se aiheuttaa masennuksen ja ahdistuksen tunteita, itsetunnon murenemista sekä sosiaalisia pelkoja. Nuorilla se myös samentaa käsitystä tulevaisuudesta, ja itsetuhoinen oireilu on yleistä.

Aikuisten tehtävä on rakentaa turvallisia ryhmiä niin päiväkodissa, koulussa kuin harrastuksissakin. Myönteiset vertaisryhmät ja kaverisuhteet vahvistavat hyvinvointia, niiden puuttuminen nakertaa sitä. Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä työ edellyttää aikuisilta lisäoppia nuorten vertaissuhteista, niiden dynamiikasta sekä manipulatiivisen, tuhoisan toiminnan havaitsemisesta ja siihen systemaattisesti puuttumisesta.

Tärkeintä on palauttaa lasten ja nuorten usko aikuisten kykyyn auttaa. Aikuiset voivat ja aikuisten täytyy voida vaikuttaa lasten keskinäisiin suhteisiin.

Tatjana Pajamäki

päällikkö, auttavat puhelimet ja digitaaliset palvelut

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

