Nimimerkki Digivanhemmat kirjoitti verkkohuijauksesta, jossa aikuinen perheenjäsen menetti kymmenentuhatta euroa rikollisille (HS Mielipide 15.10.).

Moni verkkohuijauksen uhri jää kokemuksensa kanssa yksin. Suuri osa taitavien ammattirikollisten tekemistä huijauksista ei tule poliisin tietoon, eikä uhri hae apua. Moni syyttää turhaan itseään ja häpeää, että on joutunut huijatuksi. Rahan menetyksen lisäksi uhreille koituu harmia, jota on vaikea mitata rahassa.

Tukipalveluita on kuitenkin tarjolla. Esimerkiksi Kuluttajaliiton Huijausinfosta ja Rikosuhripäivystyksestä uhrit ja heidän läheisensä voivat saada käytännön tukea ja keskusteluapua. Verkkohuijausten ja muiden verkossa tapahtuvien rikosten määrän kasvu on ilmiö, joka näkyy molempien palveluiden asiakkuuksissa. On tärkeää, että verkossa tapahtuviin rikoksiin haetaan apua eikä uhri jää yksin.

Lauri Hovi

viestintäpäällikkö, Rikosuhripäivystys

Juha Beurling-Pomoell

pääsihteeri, Kuluttajaliitto

